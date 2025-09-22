خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار فارس:

کمک به آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد مسئولیتی اجتماعی است

کمک به آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد مسئولیتی اجتماعی است
کد خبر : 1689854
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار فارس گفت: از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی استان از جمله صمت، جهاد کشاورزی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، فرمانداری‌ها و ائمه جمعه و جماعت برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد استفاده شود.

به گزارش ایلنا،  حسینعلی امیری دوشنبه در همایش آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیرعمد در شیراز  با اشاره به رقم بالای زندانیان جرائم مالی غیرعمد، خواستار پرهیز از ساده‌سازی موضوع و تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور معاون سیاسی، دادستان، مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در جهت تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای حل این مساله شد.

وی ادامه داد: همچنین ضرورت دارد که آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان نیز مورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت‌های استان در جهت حل این آسیب ها استفاده شود.

او اظهار کرد: پس از تشکیل کارگروه ویژه در دولت چهاردهم، موضوع زندانیان جرائم مالی غیرعمد به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت.

استاندار فارس گفت: زندان برای تنبیه و تنبّه است، اما در مواردی که جرم از نوع غیرعمد و ناشی از بدهکاری باشد، خانواده فرد نیز دچار آسیب می‌شود و از این رو رسیدگی به این افراد و تلاش برای حل مشکل آنان تکلیفی الهی و انسانی و مسئولیتی اجتماعی است.

امیری، با اشاره به تاثیر قطعنامه‌ها و تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی بر افزایش جرائم مالی افزود: هرگاه مسائل معیشتی تشدید می‌شود، آمار زندانیان نیز بالا می‌رود و این امر مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی، ضمن قدردانی از خیرین استان ادامه داد: فارس به واسطه حضور خیرین شناخته می‌شود و حتی کسانی که تمکن مالی ندارند نیز در امور خیر مشارکت دارند.

استاندار فارس، خواستار پرهیز از ساده‌سازی موضوع جرایم غیرعمد و تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور معاون سیاسی استانداری، دادستان، مدیران اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در جهت تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای حل این مساله شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی