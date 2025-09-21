خبرگزاری کار ایران
آذربایجان‌غربی با برف به استقبال پاییز رفت

آذربایجان‌غربی با برف به استقبال پاییز رفت
کد خبر : 1689387
با ورود سامانه بارشی و کاهش محسوس دما در روزهای اخیر، برخی مناطق مرتفع آذربایجان‌غربی به ویژه ارتفاعات شهرستان چالدران، شاهد بارش برف زودهنگام بودند و این استان عملاً با برف به استقبال فصل پاییز رفت.

به گزارش ایلنا، یاسر اشتاد، کارشناس اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی، اظهار داشت: فعالیت سامانه بارشی که از روز شنبه در استان آغاز شده، همچنان ادامه دارد و موجب کاهش محسوس دما، تا حدود هشت درجه سانتی‌گراد، و بارش‌های رگباری در نقاط مختلف استان شده است.

وی افزود: بارش‌ها بیشتر در نواحی شمالی و مرکزی استان متمرکز بوده و شهرستان‌های شمالی در شبانه‌روز گذشته بارندگی را تجربه کرده‌اند. همچنین بر اساس گزارش‌های غیررسمی و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، ارتفاعات چالدران شاهد بارش برف بوده‌اند.

اشتاد با اشاره به نبود ایستگاه هواشناسی در ارتفاعات چالدران گفت:به دلیل نبود تجهیزات سنجش در این مناطق، امکان ارائه گزارش رسمی از میزان بارش برف وجود ندارد.

بر اساس اعلام کارشناس هواشناسی استان، تکاب با دمای ۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین و پیرانشهر با دمای ۲۶ درجه گرم‌ترین شهر استان در شبانه‌روز گذشته بوده‌اند.

اشتاد،همچنین از ادامه کاهش دما تا روز دوشنبه خبر داد و افزود:از روز سه‌شنبه روند دما در استان افزایشی خواهد بود.

