به گزارش ایلنا، در نامه علیرضا انصاری خطاب به اعضای شورای اداری استان فارس آمده است:

«به استناد مصوبه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱۵ مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیأت وزیران، ساعات آغاز به کار و خاتمه تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) اعم از مؤسسات عمومی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و بخش‌های اداری دانشگاهی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴، به استناد ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و تبصره‌های ذیل آن به شرح زیر تعیین می‌شود:

واحدهای اداری دستگاه‌های اجرایی در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۵:۰۰ و روزهای پنج‌شنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ فعال خواهند بود.

به استناد مصوبه دهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴، یک ساعت اول شروع کار کارمندان واحدهای اداری شهر شیراز در طی دو هفته نخست مهرماه به صورت شناور اجرا می‌شود.

ساعت کاری بانک‌ها از شنبه تا چهارشنبه برای کارکنان ۷:۰۰ تا ۱۴:۳۰ و برای مشتریان ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در روزهای پنج‌شنبه برای کارکنان ۷:۰۰ تا ۱۳:۳۰ و برای مشتریان ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

ساعت شروع کار واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی ۶:۳۰، واحدهای صنعتی ۷:۰۰ و اصناف و بازاریان ۹:۳۰ تعیین شده است.

مراکز آموزش عالی، پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها) از ساعت ۸:۰۰ فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

ساعت شروع و پایان مدارس همجوار در معابر شریانی شهر شیراز که با مشکلات ترافیکی مواجه هستند، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان و با هماهنگی پلیس راهور شیراز تعیین خواهد شد.

ساعت آغاز و پایان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی توسط اداره کل آموزش و پرورش استان به صورت شناور مشخص و به مدیران مدارس ابلاغ می‌شود.

در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو نفر در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند و دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستان، دبستان و یا فرزند زیر شش سال هستند، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با یک ساعت شناوری ساعت آغاز به کار یکی از والدین موافقت کنند. کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط مذکور نیز مشمول این حکم خواهند بود.

رؤسای ادارات استانی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کنند که ساعات شناور هیچ خللی در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات ایجاد نکند. همچنین بر اساس تأکید استاندار فارس، دستگاه‌های اجرایی باید از هرگونه تغییر ساعات کاری اعلامی و یا اجرای سلیقه‌ای آن خودداری کنند.

کلیه مراکز خدمات‌رسان بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس‌ها، مراکز امدادی و اتفاقات، خدمات امداد جاده‌ای، بخش‌های عملیاتی دارای نوبت‌کاری مانند آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی و نیز مراکز تأمین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی پست طبق روال قبل ارائه خدمت خواهند داشت.