فرماندار شهرستان قصرشیرین:
تعامل با نهادهای بروناستانی توسعه شهرستان را شتاب میبخشد
اقدامات گسترده شرکت توسعه زیرساخت فرهنگی شهرداری تهران در خسروی و قصرشیرین
فرماندار شهرستان قصرشیرین، با بیان اینکه توسعه زیرساختهای فرهنگی، رفاهی و خدماتی در این شهرستان مرزی بهواسطه موقعیت ویژه آن اهمیت دوچندان دارد، گفت: ورود شرکت توسعه زیرساخت فرهنگی شهرداری تهران به حوزههای مختلف فرهنگی و خدماتی قصرشیرین نشان داد که همکاریهای بروناستانی میتواند نهتنها بخشی از نیازهای فوری مردم و زائران را پاسخ دهد، بلکه الگویی برای مدیریت توسعهمحور در سایر شهرستانها نیز باشد.
محمد شفیعی، فرماندار شهرستان قصرشیرین، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در معادلات مرزی و مذهبی کشور اظهار داشت: قصرشیرین همواره بهعنوان یکی از نقاط مهم تردد زائران اربعین حسینی شناخته میشود و همین امر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساختهای رفاهی و خدماتی آن را دوچندان کرده است. وی افزود: سالانه جمعیت عظیمی از زائران از این مرز عبور میکنند و اگر زیرساختهای مناسب در اختیار آنان قرار نگیرد، خدماترسانی با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
وی با بیان اینکه فرمانداری قصرشیرین تلاش کرده است تا با ایجاد تعامل و همافزایی میان نهادهای استانی و بروناستانی مسیر توسعه را هموار کند، ادامه داد: یکی از نمونههای موفق این همکاری، تعامل با شرکت توسعه زیرساخت فرهنگی شهرداری تهران است که طی مدت اخیر گامهای اساسی در حوزه فرهنگی و رفاهی قصرشیرین و مرز خسروی برداشته است.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به اقدامات این شرکت، توضیح داد: در بعد فرهنگی، این مجموعه با تأمین و نصب ۵۰۰ تابلو اسماءالله، آمادهسازی و تجهیز سالن روباز ۱۰۰۰ نفره اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل رنگآمیزی، نصب سایبان و نورپردازی توانست فضای فرهنگی شهرستان را متحول کند. این اقدامات نهتنها به بهبود فضاهای فرهنگی و هنری کمک کرده بلکه بستری برای برگزاری برنامههای ملی و مذهبی در شأن مردم منطقه فراهم آورده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در حوزه زیرساختهای رفاهی و خدماتی نیز، این شرکت برنامهای گسترده را در مرز خسروی آغاز کرده است که شامل احداث ۲۶۰۰ مترمربع سوله برای اسکان ۵۰۰ نفر، احداث آشپزخانه و سردخانه مجهز، ساخت ۵۰ چشمه سرویس بهداشتی و ۲۰ چشمه حمام میشود. این پروژهها بهطور ویژه برای پاسخگویی به نیازهای زائران در ایام اربعین طراحی شدهاند و اجرای آنها میتواند بسیاری از مشکلات سالهای گذشته در حوزه اسکان و رفاه زائران را برطرف سازد.
شفیعی با تأکید بر اهمیت این اقدامات گفت: آنچه امروز در قصرشیرین و خسروی شاهد آن هستیم، نشان میدهد که توسعه شهرستانها صرفاً محدود به توان مالی و اجرایی استانها نیست، بلکه میتوان با جذب ظرفیتهای ملی و همکاری نهادهای فرابخشی، مسیر توسعه را سرعت بخشید. وی افزود: تجربه تعامل فرمانداری قصرشیرین با شرکت توسعه زیرساخت فرهنگی شهرداری تهران ثابت کرد که نگاه ملی به مسائل محلی میتواند نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته باشد.
فرماندار قصرشیرین در پایان تصریح کرد: قصرشیرین امروز به الگویی برای همکاریهای بیناستانی تبدیل شده است و اگر این مدل مدیریت در دیگر شهرستانها نیز دنبال شود، شاهد تحولی چشمگیر در توسعه مناطق مختلف کشور خواهیم بود. به اعتقاد وی، چنین رویکردی علاوه بر رفع نیازهای مردم و زائران، به تقویت همبستگی ملی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی دستگاهها منجر خواهد شد.