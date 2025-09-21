خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

عمل زیبایی در منزل مسکونی، یک شهروند را تا پای مرگ کشاند

عمل زیبایی در منزل مسکونی، یک شهروند را تا پای مرگ کشاند
کد خبر : 1689341
لینک کوتاه کپی شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شناسایی یک منزل مسکونی که محل تزریق ژل، بوتاکس و اعمال جراحی زیبایی بود خبر داد و عنوان کرد: انجام عمل جراحی زیبایی توسط فردی فاقد صلاحیت در منزل، یک شهروند را تا پای مرگ کشاند.

به گزارش ایلنا،  امین نیاکان با اشاره به طرح شکایت یک شهروند مبنی بر دریافت خدمات زیبایی در منزلی که منجر به مشکلات و آسیب های جدی به زیبایی و سلامتی فرد شده بود، گفت: ناآگاهی برخی از افراد جامعه موجب می شود که گاهی افراد با انواع تبلیغات غیر واقعی فریب خورده و به طمع هزینه کمتر به این سمت منحرف شوند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل استفاده از تجهیزات و وسایل غیراستریل منجر به ابتلای این شهروند به عفونت خون شدید شده که این وضعیت وخیم، بیمار را تا آستانه مرگ پیش برد و اکنون این شهروند در بیمارستان تحت مراقبت‌ و درمان قرار دارد.

معاون درمان دانشگاه ادامه داد: با کسب مجوزهای قضایی، کارشناسان اداره نظارت بر درمان و کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه در محل حاضر و وسایل و ابزار کار موجود در منزل مورد نظر را ثبت و ضبط کرده و فرد خاطی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

نیاکان درباره تزریقات زیبایی و جوان‌سازی صورت، به خصوص بوتاکس، فیلر، مزوتراپی و پی‌آرپی هشدار داد و تأکید کرد: تمامی این اقدامات باید حتماً تحت نظر پزشک و در مراکز مجاز انجام شود، در غیر این صورت عوارض خطرناک و جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برای تزریق بوتاکس، فیلر و سایر مواد زیباسازی باید از مواد اولیه استاندارد و دارای مجوز وزارت بهداشت استفاده شود، به اهمیت حفظ زنجیره سرما در نگهداری این داروها اشاره کرد و گفت: در صورت رعایت نکردن شرایط استاندارد، عفونت و آلرژی می‌تواند رخ دهد.

معاون درمان دانشگاه یادآور شد: گزارش‌های مردمی کمک شایانی در شناسایی متخلفان و پیشگیری از مداخلات درمانی خواهد بود و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف درمانی با سامانه ۱۸۱۹ و ۱۹۰ تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی