عمل زیبایی در منزل مسکونی، یک شهروند را تا پای مرگ کشاند

به گزارش ایلنا، امین نیاکان با اشاره به طرح شکایت یک شهروند مبنی بر دریافت خدمات زیبایی در منزلی که منجر به مشکلات و آسیب های جدی به زیبایی و سلامتی فرد شده بود، گفت: ناآگاهی برخی از افراد جامعه موجب می شود که گاهی افراد با انواع تبلیغات غیر واقعی فریب خورده و به طمع هزینه کمتر به این سمت منحرف شوند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل استفاده از تجهیزات و وسایل غیراستریل منجر به ابتلای این شهروند به عفونت خون شدید شده که این وضعیت وخیم، بیمار را تا آستانه مرگ پیش برد و اکنون این شهروند در بیمارستان تحت مراقبت‌ و درمان قرار دارد.

معاون درمان دانشگاه ادامه داد: با کسب مجوزهای قضایی، کارشناسان اداره نظارت بر درمان و کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه در محل حاضر و وسایل و ابزار کار موجود در منزل مورد نظر را ثبت و ضبط کرده و فرد خاطی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

نیاکان درباره تزریقات زیبایی و جوان‌سازی صورت، به خصوص بوتاکس، فیلر، مزوتراپی و پی‌آرپی هشدار داد و تأکید کرد: تمامی این اقدامات باید حتماً تحت نظر پزشک و در مراکز مجاز انجام شود، در غیر این صورت عوارض خطرناک و جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برای تزریق بوتاکس، فیلر و سایر مواد زیباسازی باید از مواد اولیه استاندارد و دارای مجوز وزارت بهداشت استفاده شود، به اهمیت حفظ زنجیره سرما در نگهداری این داروها اشاره کرد و گفت: در صورت رعایت نکردن شرایط استاندارد، عفونت و آلرژی می‌تواند رخ دهد.

معاون درمان دانشگاه یادآور شد: گزارش‌های مردمی کمک شایانی در شناسایی متخلفان و پیشگیری از مداخلات درمانی خواهد بود و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف درمانی با سامانه ۱۸۱۹ و ۱۹۰ تماس بگیرند.

انتهای پیام/