واژگونی خودروی سواری ساینا در محور هندیجان – دیلم با چهار مصدوم و فوتی

به گزارش ایلنا از خوزستان، ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC) اعلام کرد: در ساعت ۰۹:۰۷ صبح امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، یک دستگاه خودروی سواری ساینا در کیلومتر ۵ محور هندیجان به دیلم دچار واژگونی شد.

در این حادثه ۳ نفر مصدوم (آقای ۴۴ ساله، خانم ۴۲ ساله و دختر ۱۴ ساله) شدند که پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان بقیه‌الله دیلم منتقل گردیدند.

متأسفانه یک نفر (آقای ۴۵ ساله) در این سانحه جان خود را از دست داد.

علت حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

