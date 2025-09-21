خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی خودروی سواری ساینا در محور هندیجان – دیلم با چهار مصدوم و فوتی

واژگونی خودروی سواری ساینا در محور هندیجان – دیلم با چهار مصدوم و فوتی
کد خبر : 1689333
لینک کوتاه کپی شد.

امروز بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سایپا در محور هندیجان به دیلم، یک نفر فوت و ۳ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC) اعلام کرد: در ساعت ۰۹:۰۷ صبح امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، یک دستگاه خودروی سواری ساینا در کیلومتر ۵ محور هندیجان به دیلم دچار واژگونی شد.

در این حادثه ۳ نفر مصدوم (آقای ۴۴ ساله، خانم ۴۲ ساله و دختر ۱۴ ساله) شدند که پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان بقیه‌الله دیلم منتقل گردیدند.

متأسفانه یک نفر (آقای ۴۵ ساله) در این سانحه جان خود را از دست داد.

علت حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی