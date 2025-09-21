سرپرست پلیس راه لرستان؛
واژگونی تریلر تانکردار در محور زاغه منجر به مرگ راننده و سرنشین دیگر شد
سرپرست پلیس راه لرستان گفت: واژگونی یک دستگاه تریلر تانکردار در محور زاغه منجر به مرگ راننده و سرنشین دیگر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ یداله نادری امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: یک دستگاه تریلر تانکردار حامل نفت کوره از مبدا خوزستان به مقصد استان مرکزی در حرکت بوده که حوالی گردنه زاغه از توابع شهرستان خرم آباد دچار سانحه رانندگی شده است.
وی افزود: این تریلر به علتعدم توانایی در کنترل و مهار وسیله نقلیه از سوی راننده، با دیواره کوه برخورد کرده و دچار حریق شد که متاسفانه در این حادثه دلخراش، راننده و سرنشین جان خود را از دست دادند.
سرپرست پلیس راه لرستان به رانندگان خودروهای سنگین و عبوری توصیه کرد همواره از سلامت فنی خودروهای خود اطمینان حاصل کرده و با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تردد کنند.