نایب رئیس شورای عالی استانها:
بحران زباله در مازندران؛ تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت مردم
نایبرئیس شورای عالی استانها، گفت: نبود زیرساختهای بازیافت و دفن غیراصولی پسماندها، پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی غیرقابل جبرانی به دنبال دارد.
به گزارش ایلنا، صادق برزویی با بیان اینکه مازندران، بهعنوان یکی از مقاصد گردشگری و مناطق پرجمعیت شمال کشور، با تولید روزانه حجم قابل توجهی از زباله مواجه است، گفت: این بحران را یکی از جدیترین معضلات زیستمحیطی استان است.
وی افزود: بخش عمده زبالههای تولیدی یا بهطور غیراصولی دفن میشوند یا در طبیعت رها میشوند. نبود زیرساخت مناسب برای تفکیک از مبدأ و کمبود کارخانههای مجهز به فناوری بازیافت، مانع اصلی مدیریت صحیح پسماند است. این وضعیت نه تنها باعث تخریب خاک و آلودگی آبهای زیرزمینی میشود، بلکه سلامت مردم و اکوسیستمهای جنگلی و رودخانهای را نیز تهدید میکند.
برزویی بر نقش اساسی مردم در بهبود وضعیت تأکید کرد و بیان داشت: فرهنگسازی و آموزش شهروندان برای تفکیک زباله از مبدأ و کاهش تولید پسماند، میتواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
نایبرئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: در نگاه بلندمدت، چ توسعه صنعت بازیافت و کارخانههای زبالهسوز و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و ترویج آموزشهای زیستمحیطی بهعنوان راهکارهایی کلیدی مطرح هستند. در کوتاهمدت نیز ساماندهی دفن زبالهها و جلوگیری از رهاسازی آنها در طبیعت، اقدامی ضروری است.
برزویی اضافه کرد: اگر مدیریت بحران زباله به شکل جدی دنبال نشود، پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی آن برای استان مازندران غیرقابل جبران خواهد بود.