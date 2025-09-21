خبرگزاری کار ایران
مدیرکل دامپزشکی استان:

3 هزار و 579 نفر روز در اردبیل در دوره آموزشی، ترویجی شرکت کردند

کد خبر : 1688971
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: 3 هزارو 579 نفر روز در 6 ماهه اول سالجاری در دوره آموزشی، ترویجی ویژه دامداران، روستائیان، عشایر و بهره برداران دامپزشکی شرکت کردند.

به گزارش ایلنا، مهدی فیضی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی و ترویجی در اردبیل اظهار کرد:  84 دوره آموزشی، ترویجی ویژه دامداران، روستائیان، عشایر و بهره برداران دامپزشکی با 3 هزارو 579 نفر روز در شش ماهه اول سالجاری در استان اردبیل برگزار شد.

وی محریت این دوره را  کنترل و پیشگیری از بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام عنوان کرد و گفت:  این دوره‌های آموزشی  علی الخصوص در راستای بیماری بروسلوز،  بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، کیست هیداتیک ونیز کنترل و پیشگیری از بیماریهای دامی نظیر تب برفکی، لمپی اسکین ... برگزار شد.

مدیرکل دامپزشکی هدف از برگزاری این دوره های آموزشی سلامت محور را افزایش آگاهی دامداران و روستائیان با رویکرد ارتقاء بهداشت عمومی جامعه دانست و افزود: این دوره های آموزشی کمک می کند تا دامداران با انگیزه بیشتر و بهره وری بالا در حوزه تولید حس تعهد داشته که سود آن در نهایت به خود بهره بردار برگشته و به بهبود عملکرد دامپزشکی کمک می کند.

 فیضی ادامه داد: برگزاری این دوره های آموزشی تا پایان سالجاری در سطح استان ادامه خواهد داشت.

