استاندار فارس در نشست هیأت رئیسه جبهه اصلاحات فارس:
مدیری ناکارامد باشد در تغییر آن درنگ نخواهیم کرد
استاندار فارس با تأکید بر اینکه مسئولیت استانداری را هدفمند پذیرفته است، گفت: هدفم توجه به حقوق همگان و حفظ و احیای سرمایه اجنماعی نظام جمهوری اسلامی است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست مشترک هیأت رئیسه جبهه اصلاحات فارس با استاندار فارس افزود: در سایه حاکمیت قانون باید همه آحاد ملت احساس امنیت و حقوق شهروندی کنند و در حقوق مردم حق و تکلیف باید مبتنی بر شرع و قانون باشد لذا نمی توان به گزارشات غیر شرعی، غیرقانونی و غیر مستند ترتیب اثر داد و خواسته حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اداره کشور براساس موازین شرعی و قانونی است و حفظ نظام بر این اساس باید باشد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش اظهار داشت: نگران وضعیت تعلیم و تربیت هستم و باید برگزیدهترین افراد در این حوزه منصوب شوند.
استاندار فارس همچنین بر شفافیت در انتخابات تأکید کرد و گفت: انتخابات باید با رعایت حقوق مردم، تعادل و عدالت برگزار شود.
امیری حمایت از فعالیت احزاب را ضروری دانست و تصریح کرد: مسئولان نباید از فعالیت حزبی واهمه داشته باشند. باید با مردم شفاف صحبت کنیم و حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم.
وی همچنین توسعه انرژی خورشیدی را یکی از محورهای اصلی استان معرفی کرد و از امضای سه تفاهمنامه بزرگ سرمایهگذاری در این حوزه خبر داد.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هیچ تعارفی در برخورد با مدیران ناکارآمد نداریم و هرگاه مدیری ناکارامد باشد در تغییر آن درنگی نخواهیم کرد. مسئولیت حق الناس است و هرگاه احساس تضییع آن باشد باید بلافاصله از آن جلوگیری کرد.
وی افزود: باید مدیران جوان را برای آینده استان تربیت و بهکارگیری کنیم.
استاندار فارس به حفظ سرمایه اجتماعی بعد از جنگ 12 روزه که با هم افزایی همه مردم ایران با هر ذوق و سلیقه سیاسی اشاره و آن را دستاوردی مهم برای نظام خواند و از اعلام مواضع جبهه اصلاحات استان در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و امریکا به کشور عزیزمان ایران قدردانی نموده و بر استفاده از همه ظرفیت های جریان های سیاسی برای پسشرفت و توسعه استان به ویژه در شرایط فعلی و تحقق برنامه های دولت وفاق تاکید کردند.
در ادامه این نشست، رئیس جبهه اصلاحات استان فارس با اشاره به انتصاب فرمانداران زن ، آن را حرکتی مثبت برشمرد و اظهار امیدواری کرد: با تداوم این مسیر شاهد حضور بیشتر بانوان در پست های مدیریتی در استان باشیم .
جمیله کریمی انقطاع نسلی در مدیریت را یکی از چالش های آینده کشور دانست و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت جوانان در مدیریت تأکید کرد و گفت: فضای مرده بر دانشگاهها و آموزش و پرورش حاکم است و فارس از نظر آموزشی سقوط کرده ، برای بازگشت نشاط و ارتقاء تعلیم و تربیت در مدارس و دانشگاه ها باید چاره اندیشی کرد.
کریمی با اشاره به ظرفیت منابع انسانی متخصص در احزاب ، خواستار بهره گیری از این طرفیت در فرایند توسعه استان شد .
وی در ادامه باتاکید بر ضرورت بازسازی سرمایه احتماعی ، اظهار امیدواری کرد که در انتخابات پیش رو بستر مشارکت برای سلائق مختلف فراهم شود.
کریمی ادامه داد : پیشقدم شدن دولت در برگزاری مراسم هفتم آبان میتواند اقدامی استراتژیک و مؤثر باشد و با هدایت آن به سمت فعالیتی فرهنگی و فراگیر ، میتوان از سوءاستفاده جریانهای معاند از این مناسبت جلوگیری کرد.
دبیر جبهه اصلاحات فارس نیز با قدردانی از اکثر انتصابات صورت گرفته و برنامههای فرهنگی استان گفت: ایران ظرفیت گستردهای برای توسعه گردشگری دارد اما بخش بزرگی از ارز کشور به مقصد ترکیه و امارات خارج میشود.
هادی وکیلزاده، به پتانسیل فارس در استفاده از انرژی خورشیدی با توجه به زاویه تابش مناسب نور خورشید در این استان اشاره و از مدیریت ارشد استان خواست که این مهم را در دستور کار خود قرار دهد. وی در ادامه با اعتراض به نحوه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه به ضرورت شناسایی و استفاده از نخبگان تاکید کرد.
رضا آلمحمد، دیگر عضو جبهه اصلاحات، با اشاره به جایگاه ویژه استاندار فارس، بر اهمیت نقش دانشگاه آزاد اسلامی و نیز ضرورت ایجاد ساز و کار حقوقی به منظور حل مشکلات مردم و پیشگیری از شکلگیری پروندههای متعدد قضایی علیه دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
فروردین، نایبرئیس دوم جبهه اصلاحات نیز محورهای اصلی فعالیت این جبهه را افزایش سرمایه اجتماعی، حمایت از سازمانهای مردمنهاد، توسعه دولت هوشمند و رفع مشکلات اکوسیستم نوآوری استان برشمرد و از کندی در انتصابات بخشداریها ابراز نگرانی کرد.