مدیری ناکارامد باشد در تغییر آن درنگ نخواهیم کرد

‎به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در ‎نشست مشترک هیأت رئیسه جبهه اصلاحات فارس با استاندار فارس افزود: در سایه حاکمیت قانون باید همه آحاد ملت احساس امنیت و حقوق شهروندی کنند و در حقوق مردم حق و تکلیف باید مبتنی بر شرع و قانون باشد لذا نمی توان به گزارشات غیر شرعی، غیرقانونی و غیر مستند ترتیب اثر داد و خواسته حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اداره کشور براساس موازین شرعی و قانونی است و حفظ نظام بر این اساس باید باشد.

‎وی با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش اظهار داشت: نگران وضعیت تعلیم و تربیت هستم و باید برگزیده‌ترین افراد در این حوزه منصوب شوند.

‎استاندار فارس همچنین بر شفافیت در انتخابات تأکید کرد و گفت: انتخابات باید با رعایت حقوق مردم، تعادل و عدالت برگزار شود.

‎امیری حمایت از فعالیت احزاب را ضروری دانست و تصریح کرد: مسئولان نباید از فعالیت حزبی واهمه داشته باشند. باید با مردم شفاف صحبت کنیم و حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم.

وی همچنین توسعه انرژی خورشیدی را یکی از محورهای اصلی استان معرفی کرد و از امضای سه تفاهم‌نامه بزرگ سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد.

‎امیری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هیچ تعارفی در برخورد با مدیران ناکارآمد نداریم و هرگاه مدیری ناکارامد باشد در تغییر آن درنگی نخواهیم کرد. مسئولیت حق الناس است و هرگاه احساس تضییع آن باشد باید بلافاصله از آن جلوگیری کرد.

وی افزود: باید مدیران جوان را برای آینده استان تربیت و به‌کارگیری کنیم.

‎استاندار فارس به حفظ سرمایه اجتماعی بعد از جنگ 12 روزه که با هم افزایی همه مردم ایران با هر ذوق و سلیقه سیاسی اشاره و آن را دستاوردی مهم برای نظام خواند و از اعلام مواضع جبهه اصلاحات استان در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و امریکا به کشور عزیزمان ایران قدردانی نموده و بر استفاده از همه ظرفیت های جریان های سیاسی برای پسشرفت و توسعه استان به ویژه در شرایط فعلی و تحقق برنامه های دولت وفاق تاکید کردند.

‎در ادامه این نشست، رئیس جبهه اصلاحات استان فارس با اشاره به انتصاب فرمانداران زن ، آن را حرکتی مثبت برشمرد و اظهار امیدواری کرد: با تداوم این مسیر شاهد حضور بیشتر بانوان در پست های مدیریتی در استان باشیم .

جمیله کریمی انقطاع نسلی در مدیریت را یکی از چالش های آینده کشور دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جوانان در مدیریت تأکید کرد و گفت: فضای مرده بر دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش حاکم است و فارس از نظر آموزشی سقوط کرده ، برای بازگشت نشاط و ارتقاء تعلیم و تربیت در مدارس و دانشگاه ها باید چاره اندیشی کرد.

‎کریمی با اشاره به ظرفیت منابع انسانی متخصص در احزاب ، خواستار بهره گیری از این طرفیت در فرایند توسعه استان شد .

وی در ادامه باتاکید بر ضرورت بازسازی سرمایه احتماعی ، اظهار امیدواری کرد که در انتخابات پیش رو بستر مشارکت برای سلائق مختلف فراهم شود.

‎کریمی ادامه داد : پیشقدم شدن دولت در برگزاری مراسم هفتم آبان می‌تواند اقدامی استراتژیک و مؤثر باشد و ‎‎با هدایت آن به سمت فعالیتی فرهنگی و فراگیر ، میتوان از سوءاستفاده جریان‌های معاند از این مناسبت جلوگیری کرد.

‎ دبیر جبهه اصلاحات فارس نیز با قدردانی از اکثر انتصابات صورت گرفته و برنامه‌های فرهنگی استان گفت: ایران ظرفیت گسترده‌ای برای توسعه گردشگری دارد اما بخش بزرگی از ارز کشور به مقصد ترکیه و امارات خارج می‌شود.

‎ هادی وکیل‌زاده، به پتانسیل فارس در استفاده از انرژی خورشیدی با توجه به زاویه تابش مناسب نور خورشید در این استان اشاره و از مدیریت ارشد استان خواست که این مهم را در دستور کار خود قرار دهد. وی در ادامه با اعتراض به نحوه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه به ضرورت شناسایی و استفاده از نخبگان تاکید کرد.

‎رضا آل‌محمد، دیگر عضو جبهه اصلاحات، با اشاره به جایگاه ویژه استاندار فارس، بر اهمیت نقش دانشگاه آزاد اسلامی و نیز ضرورت ایجاد ساز و کار حقوقی به منظور حل مشکلات مردم و پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

‎فروردین، نایب‌رئیس دوم جبهه اصلاحات نیز محورهای اصلی فعالیت این جبهه را افزایش سرمایه اجتماعی، حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، توسعه دولت هوشمند و رفع مشکلات اکوسیستم نوآوری استان برشمرد و از کندی در انتصابات بخشداری‌ها ابراز نگرانی کرد.

