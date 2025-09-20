به گزارش ایلنا، حامد ظفریان اظهارداشت:این حریق از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه، ۲۹ شهریورماه، آغاز شد و به دلیل وزش باد، مهار آن با سختی‌های زیادی همراه بود.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، بین سه تا چهار هکتار از مراتع منطقه در این آتش‌سوزی طعمه حریق شده است.

ظفریان با اشاره به اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، تصریح کرد: مهار این آتش‌سوزی با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و عشایر محلی صورت گرفت.

