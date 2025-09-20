به گزارش ایلنا از رشت، سیداسماعیل میرغضنفری امروز شنبه ۲۹ شهریور در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان رشت که در فرمانداری برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه است و نیروی انسانی توانمند از دل این نهاد تربیت می‌شود لذا نقش محوری در توسعه همه‌جانبه دارد.

وی با تاکید بر توزیع عادلانه امکانات در آموزش و پرورش افزود: اگر امکاناتی قرار است توزیع شود ابتدا مدارس روستایی در اولویت قرار گیرد سپس به مدارس شهری اختصاص یابد.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه ضوابط مالی در مدارس دولتی باید شفاف باشد، گفت: مدارس دولتی تحت عناوین مختلفی اقدام به اخذ مبالغ از اولیا می‌کنند که باید این عناوین شفاف باشد تا برای اولیا سوءبرداشت ایجاد نشود.

میرغضنفری بیان کرد: گزارشی داریم که در برخی مدارس هنوز کادر آموزشی تکمیل نشده که با توجه به فرصت باقی مانده باید هرچه سریع‌تر ساماندهی انجام گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه خانواده آموزش و پرورش بزرگ است، باید مشارکت اولیاء و خیرین را در مدارس تقویت کنید و از ظرفیت آنان در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شوید.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان رشت با اشاره به لزوم توجه به برنامه‌های فوق آموزشی گفت: برنامه‌های فوق آموزشی در برخی مواقع از برنامه‌های آموزشی هم مهم‌تر است، زیرا دانش آموزان ما باید با موضوعات اجتماعی ارتباط بیشتری برقرار کنند و این برعهده معلمان است که بتوانند در کنار محتوای آموزشی، به موضوعات فوق آموزشی مهم بپردازند و به دانش آموزان درس زندگی بیاموزند.

فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر ضرورت حفظ حرمت دانش‌آموزان نیازمند تصریح کرد: همه وظیفه داریم به دانش‌آموزان بی بضاعت کمک کنیم اما قبل از آن باید حرمت‌شان را حفظ کنیم، اتفاقی موجب نگرانی شده و آن است که اخیرا طی مراسمی به تعدادی از دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش لوازم التحریر اهدا شد که این نوع کمک کردن، درست نیست، زیرا وقتی در مدرسه یا کلاس درسی اقلام آموزشی و کیف یک شکل باشد، سایر دانش‌آموزان متوجه می‌شوند که این دانش‌آموزان تحت حمایت هستند لذا باید در اهدای کمک‌ها به دانش‌آموزان تحت پوشش حرمت آنان را حفظ کنیم.

میرغضنفری افت تحصیلی را زنگ خطری برای آینده آموزشی دانست و گفت: افت تحصیلی دانش آموزان زنگ خطری برای همه است، امروز دانش آموزانی در مقطع متوسطه دوم داریم که با وجود نمرات عالی در دروس تخصصی، هنوز در نگارش ضعف دارند، لذا باید سواد در حوزه‌های مختلف دانش آموزی پررنگ شود.

فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر ضرورت ساماندهی سرویس مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید، گفت: موضوع حمل‌ونقل دانش‌آموزی یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌هاست که در آستانه سال تحصیلی جدید باید به صورت ویژه ساماندهی شود در این راستا کمیته‌ای متشکل از شهرداری، آموزش و پرورش و فرمانداری موضوعات مربوط به سرویس مدارس را مطابق با قوانین پیگیری و ساماندهی کنند تا در اجرا چالشی به وجود نیاید.

وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری و هم افزایی اعضای شورای آموزش و پرورش مهر تحصیلی خوب و ماندگاری را آغاز کنیم، هفته اول مهرماه دغدغه در حوزه ترافیک داریم که با برنامه‌ریزی‌های پلیس راهور به بهترین شکل مدیریت خواهد شد.

انتهای پیام/