پس از حادثه دیدار فجرسپاسی و ذوب‌آهن؛

میزبانی ورزشگاه پارس شیراز تعلیق شد

پس از اتفاق رخ داده در جریان دیدار جمعه شب فجرسپاسی و ذوب‌آهن، ورزشگاه پارس شیراز تا اطلاع ثانوی از میزبانی هرگونه دیدار محروم شد.

به گزارش ایلنا، در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، تیم فجرسپاسی میزبان ذوب‌آهن در ورزشگاه پارس بود که در حاشیه این بازی، یکی از صفحه‌های فلزی سازه ورزشگاه کنده شد و از ارتفاع بر سر تماشاگران سقوط کرد.

خوشبختانه این حادثه صدمه جانی جدی در پی نداشت، اما یک هوادار برای دریافت مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس با حضور در بیمارستان، از مصدوم عیادت کرد.

با پیگیری‌ها مشخص شد که فعلاً امتیاز میزبانی ورزشگاه پارس شیراز ( که پیش‌تر مورد تأیید سازمان لیگ قرار گرفته بود) تعلیق شده و تا زمانی که ایرادهای ورزشگاه برطرف نشود، هیچ دیداری در این ورزشگاه برگزار نخواهد شد.

در روزهای اخیر مسئولان باشگاه فجرسپاسی به دنبال این بودند که با مدیران فدراسیون فوتبال رایزنی کنند تا ۳ امتیازی که پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر از این تیم بابت آماده نبودن ورزشگاه خانگی کسر شده بود، بازگردانده شود؛ اما با وقوع این حادثه، بعید است این مسأله محقق شود.

عبدالرحیم خداجو، مدیرکل ورزش و جوانان فارس، بابت اتفاق رخ‌داده در ورزشگاه پارس و مصدومیت هوادار در بازی تیم‌های فجرسپاسی و ذوب‌آهن، ضمن عذرخواهی از مردم، بر برخورد قانونی با مقصران احتمالی تأکید کرد.

خداجو با ابراز ناراحتی از حادثه گفت: این موضوع به‌طور جدی در دست بررسی است و با عوامل و مقصران احتمالی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

