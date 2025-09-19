خبرگزاری کار ایران
ضرب و شتم یک پزشک در شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت

معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری در بیانیه‌ای جزئیات حادثه ضرب و شتم یکی از پزشکان این استان را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا،  به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با انتشار بیانیه‌ای از پیگیری فوری و جدی پرونده ضرب و شتم یک پزشک خبر داد.

در ادامه بیانیه آمده است بر اساس این بیانیه، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه منشأ شخصی داشته و به وظایف حرفه‌ای پزشک مرتبط نبوده است. پلیس با دستور ویژه فرمانده انتظامی استان و هماهنگی قضایی، شناسایی و دستگیری عاملان این حمله را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این گزارش،این پزشک پیش از این نیز از سوی افراد ناشناس تهدید شده بود که موضوع توسط پلیس در دست رسیدگی قرار داشت.

در این بیانیه با اشاره به اهمیت حفظ امنیت و کرامت اقشار مختلف جامعه به ویژه کادر درمان، تأکید شده است: پلیس با هرگونه اقدام خلاف قانون که امنیت روانی و جانی شهروندان را تهدید کند، قاطعانه برخورد می‌کند و حفظ آرامش و امنیت عمومی، اولویت نخست نیروی انتظامی است.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
