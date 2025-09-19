خبرگزاری کار ایران
در بازگشایی کتابخانه علامه امینی تبریز مطرح شد:

آذربایجان شرقی پیشرو نوسازی کتابخانه‌ های عمومی در کشور

سیامک محبوب معاون توسعه کتابخانه‌ها وترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: آذربایجان‌شرقی در نهضت بازطراحی و بهسازی کتابخانه‌های عمومی از استان های پیشرو در کشور می باشد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، کتابخانه عمومی علامه امینی بعد از بازطراحی و نوسازی کلی با حضور سیامک محبوب معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، رحمان ابراهیمی مدیرکل توسعه کتابخانه های نهاد، پروین اشراقی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی، سروری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، اسد بابایی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، و جمعی از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی پس از بازطراحی و بهسازی کلی در شرک ارم تبریز بازگشایی شد.

سیامک محبوب در مراسم بازگشایی این کتابخانه با اشاره به اهمیت بازطراحی و بازتعریف فضاهای کتابخانه‌ای گفت: کتابخانه‌های عمومی تنها محل امانت کتاب نیستند، بلکه به پایگاهی فرهنگی، اجتماعی و آموزشی برای خانواده‌ها تبدیل شده اند. بر همین اساس ضرورت دارد که فضاهای کتابخانه‌ای متناسب با نیازهای امروز جامعه بازطراحی و بازتعریف شوند.

معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در آذربایجان شرقی افزود: این استان با اجرای پروژه های متعدد بازسازی کتابخانه‌ای و چندین پروژه در دست اقدام، پیشروترین استان کشور در زمینه بازسازی و نوسازی فضاهای کتابخانه‌ای است و این حرکت الگویی موفق در سطح کشور به شمار می‌آید.

محبوب با اشاره به سیاست نهاد کتابخانه های عمومی کشور مبنی بر شکل‌گیری نسل جدید کتابخانه‌ها با تعریف خدمات متنوع اظهار داشت: کتابخانه‌های امروز باید خانواده‌محور باشند و بستری فراهم کنند تا همه اعضای خانواده، از کودکان خردسال تا نوجوانان، جوانان و حتی سالمندان، بتوانند متناسب با نیاز و علاقه خود از خدمات متنوع بهره‌مند شوند. او افزود: تجهیز کتابخانه‌ها به امکانات به‌روز، از بخش‌های ویژه کودک و نوجوان گرفته تا سالن‌های مطالعه تخصصی، فضای آموزشی، کارگاه‌های فرهنگی و برنامه‌های مشاوره‌ای، می‌تواند کتابخانه‌ها را به پایگاهی امن و جذاب برای حضور جمعی خانواده‌ها تبدیل کند. به گفته وی، این رویکرد نه‌تنها موجب افزایش انسجام خانوادگی می‌شود، بلکه با ایجاد تجربه‌ای مشترک در مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی، نقش کتابخانه‌ها را در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه پررنگ‌تر خواهد کرد.

گفتنی است، کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز، با هزینه کرد بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال در متراژ ۲۲۰۰ مترمربع توسط اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی بازطراحی، بهسازی و تجهیز و در شهرک ارم بازگشایی شد.

