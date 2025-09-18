فروش 150 هزار میلیارد ریالی محصولات شاراک در 5 ماهه نخست سال جاری

به گزارش ایلنا، عباس کریمی به واحدهای فعال در شرکت پتروشیمی شازند اشاره داشته و افزود: این شرکت با 17 واحد تولیدی و 6 واحد فرایندی، ضمن تأمین نیاز بیش از 5000 واحد پایین‌دستی، بیشترین تنوع محصولات را در میان شرکت‌های پتروشیمی سطح کشور دارد.

وی ادامه داد: شرکت پتروشیمی شازند با برنامه‌ریزی دقیق و افزایش بهره‌وری، جایگاه خود را در میان صنایع پیشرو تثبیت کرده است. این واحد صنعتی در مراسمی که با حضور معاون وزیر صمت برگزار شد، به عنوان واحد صنعتی نمونه استان مرکزی معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند اظهار داشت: این واحد عظیم صنعتی در سال 1372 به بهره‌برداری رسیده است. این شرکت به عنوان یکی از واحدهای فرادستی مطرح است . برای زنجیره بزرگی از تولیدکنندگان متوسط و کوچک کشور کارسازی و تأمین مواد اولیه دارد.

