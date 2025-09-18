خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند:

فروش 150 هزار میلیارد ریالی محصولات شاراک در 5 ماهه نخست سال جاری

فروش 150 هزار میلیارد ریالی محصولات شاراک در 5 ماهه نخست سال جاری
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند گفت: این واحد صنعتی در 5 ماهه نخست سال جاری، 150 هزار میلیارد ریال فروش محصولات داشته است. این میزان نسبت به مدت مشابه قبل 5 درصد افزایش دارد. پیش‌بینی می‌شود روند صعودی تولید و فروش این شرکت تا پایان سال ادامه یابد.

به گزارش ایلنا، عباس کریمی به واحدهای فعال در شرکت پتروشیمی شازند اشاره داشته و افزود: این شرکت با 17 واحد تولیدی و 6 واحد فرایندی، ضمن تأمین نیاز بیش از 5000 واحد پایین‌دستی، بیشترین تنوع محصولات را در میان شرکت‌های پتروشیمی سطح کشور دارد.

وی ادامه داد: شرکت پتروشیمی شازند با برنامه‌ریزی دقیق و افزایش بهره‌وری، جایگاه خود را در میان صنایع پیشرو تثبیت کرده است. این واحد صنعتی در مراسمی که با حضور معاون وزیر صمت برگزار شد، به عنوان واحد صنعتی نمونه استان مرکزی معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند اظهار داشت: این واحد عظیم صنعتی در سال 1372 به بهره‌برداری رسیده است. این شرکت به عنوان یکی از واحدهای فرادستی مطرح است . برای زنجیره بزرگی از تولیدکنندگان متوسط و کوچک کشور کارسازی و تأمین مواد اولیه دارد.

