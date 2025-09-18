رئیس آموزش و پرورش استثنایی قزوین خبر داد؛
سنجش سلامت 18 هزار نفر دانشآموز قزوینی / جذب 9 میلیارد تومان اعتبار و تجهیزات
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین با بیان اینکه 18 هزار دانشآموز کلاس اول ابتدایی در مراکز جامع سنجش سلامت شدهاند، افزود: هماکنون 12 مرکز جامع سنجش سلامت در استان داریم و برای احداث سه مرکز جامع دیگر نیز مجوز گرفتهایم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، نجمالدین کریمی ظهر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: طلاییترین دوران آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین در همین دوره رقم خواهد خورد که از جمله دلایل آن، توجهات رئیسجمهور کشور به موضوع آموزش و پرورش است که حتماً شامل آموزش و پرورش استثنایی نیز میشود. ضمن اینکه شاهد حمایت استاندار قزوین و مشارکت خیرین مدرسهساز هستیم.
وی اضافه کرد: با همدلی موجود در مجموعه اداره آموزش و پرورش استثنایی استان و نیروهای با تجربه، جوان و علاقمند به کار قطعا شاهد اقدامات موثری در این مجموعه خواهیم بود و بدون توجه به سلایق و گرایشهای سیاسی، به دنبال تحقق اهداف در جهت خدماترسانی بهتر به دانشآموزان هستیم.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین تصریح کرد: معلمان دانشآموزان استثنایی با علاقه و انگیزه فراوان کار میکنند. یکی از دغدغههای معلمان این است که محل خدمتشان دور از محل زندگیشان است، لذا از اداره کل اجازه گرفتیم که محل خدمت هر معلم استثنایی، نزدیکترین مکان به محل زندگیاش باشد و این کار اجرایی شد.
کریمی افزود: در سطح استان قزوین 22 مدرسه استثنایی داریم که یکهزار و 58 دانشآموز در آن مشغول به تحصیل هستند. از این تعداد، 9 مدرسه در شهر قزوین و مابقی در سایر شهرستانها فعالیت دارند.
وی ادامه داد: از یکهزار و 58 دانشآموز استثنایی استان، 954 نفر دانشآموز کمتوان ذهنی و 104 دانشآموز دیگر دارای سایر معلولیتها هستند که کل این دانشآموزان در 188 کلاس درس ساماندهی شدهاند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین با بیان اینکه اولویت ما محرومیتزدایی نه در شعار بلکه در عمل بوده است، گفت: بنابراین در توزیع تجهیزات آموزشی ابتدا به مناطق محروم و دوردست توجه داشتیم.
کریمی اضافه کرد: در طول یک ماه گذشته 3 میلیارد تومان اعتبار از سازمان استثنایی کشور دریافت کردیم و متناسب با آمار دانشآموزی، مستقیماً به حساب مدارس واریز شد. همچنین تاکنون حدود 6 میلیارد تومان تجهیزات آموزشی برای مدارس استثنایی استان خریداری شده و با توزیع آن، کاری کردیم که این مدارس برای 10 سال آینده نیاز به تجهیزات نداشته باشند.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی متخصص عنوان کرد: 59 دانشآموز اوتیسم از 6 تا 17 سال در 18 کلاس درس مشغول تحصیل هستند. برای 22 مدرسه استثنایی استان فقط شش مشاور، چهار مربی بهداشت، دو نفر کاردرمان، شش نفر گفتار درمان و یک نفر فیزیوتراپ داریم.
کریمی یادآور شد: پیگیری برای احداث اردوگاه ملی استثنایی در بخشی از اردوگاه یانسآباد قزوین، رایزنی برای ساخت یک سالن آمفیتئاتر 500 نفره با همکاری سازمان نوسازی مدارس و مشارکت خیرین، ساخت یک استخر ویژه دانشآموزان اوتیسم و راهاندازی مراکز جامع در الموت از دیگر اقدامات در دست انجام است.
وی افزود: 70 درصد نیروهای ما یعنی معلمان و مدیران مدارس استثنایی استان، خانم هستند، در حالی که 75 درصد دانشآموزان را پسران تشکیل میدهند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین با ذکر اینکه یکی از دغدغههای مهم خانوادههای دانشآموزان استثنایی، موضوع سرویس مدارس است، گفت چرا که والدین هر روز مجبورند فرزندان معلول خود را از روستاهای دوردست به مدرسه ببرند و همین موضوع گاهی باعث میشود از فرستادن فرزندانشان به مدرسه اجتناب کنند.
کریمی ادامه داد: 50 درصد هزینه سرویس مدارس توسط سازمان استثنایی تأمین میشود و برای 50 درصد باقیمانده و رفع این مشکل، ضرورت دارد شهرداریها ورود پیدا کنند تا امکان تحصیل برای این دسته از دانشآموزان فراهم شود که خوشبختانه شهرداری برخی شهرستانها همکاری خوبی با ما داشتهاند، اما شهرداری قزوین سهم خود را پرداخت نکرده است.