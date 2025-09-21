معضل تامین مالی؛ مانع اصلی بر سر راه تحقق مسکن ملی/بیشتر متقاضیان این طرح، مستأجرانی با درآمد حداقلی هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین طرح‌های حمایتی دولت، به دلیل افزایش تورم و اخذ هزینه‌های بیشتر از متقاضیان، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از شهروندان چهارمحال و بختیاری به یک رویا تبدیل شده است.

متقاضیان این طرح که سال‌ها برای محقق شدن رویای خانه‌دار شدن صبوری کرده و اغلب تمام سرمایه خود را در اختیار پیمانکاران قرار داده‌اند، اینک با مشکلات زیادی مواجه هستند. مسئولان استانی نیز تاکنون وعده‌هایی برای پیگیری و رفع موانع موجود داده‌اند که انتظار می‌رود در اسرع وقت به نتیجه برسد.

هیچ زمانی مشخصی برای تحویل واحد مسکونی اعلام نشده است

یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن درشهرکرد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: تاکنون با هر سختی و مشقتی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان از آورده مورد نیاز را پرداخت کرده‌ام، اما نمی‌دانم تا چه زمانی و چه میزان باید پرداخت کنم و هنوز هیچ زمانی مشخصی برای تحویل واحد مسکونی اعلام نشده است.

وی افزود: من یک کارگر ساده هستم که برای ثبت نام مسکن ماشینم را فروختم و تا کنون اقساط خودم را با حقوق ناچیزی که دریافت می کنم پرداخت کرده ام و تصور پرداخت مبالغ سنگین ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی با این درآمد کم، بسیار سخت است.

صادقی گفت: بیشتر متقاضیان این طرح، مستأجرانی با درآمد حداقلی هستند که دیگر توان پرداخت هزینه‌های اضافی را ندارند.

برای پرداخت اقساط مسکن خود موتور و طلاهای همسرم را فروختم

محمدی یکی دیگر از متقاضیان مسکن ملی به خبرنگار ایلنا گفت: از سال ۱۳۹۹ برای دریافت مسکن ملی اقدام کرده و حدودا ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌ام.

وی گفت: برای پرداخت اقساط مسکن خود موتور و طلاهای همسرم که کل سرمایه زندگی مان بود را فروختم و شخصاً قادر به تأمین آن نیستم.

محمدی با اشاره به افزایش قیمت تمام‌شده واحدها افزود: با توجه به تحویل ندادن به موقع واحد ها و تورم ممکن است قیمت تمام شده واحد ها بیش از توان ما باشد و بیشتر افراد با این اوضاع ممکن است واحد های خودر ار واگذار کنند.

این واحدها فاقد راه آسفالت، مدرسه، مرکز خرید هستند

وی همچنین به مشکلات زیرساختی واحدهای تحویلی اشاره کرد و گفت: این واحدها فاقد راه آسفالت، مدرسه، مرکز خرید هستند و متقاضیان مجبورند هزینه‌های گزافی برای خرید کابینت، پکیج و شیرآلات بپردازند.

طرح نهضت ملی مسکن با تأخیرهای غیرمنطقی و نقض حقوق قانونی متقاضیان مواجه شده است

جوادی یکی دیگر از متقاضیان مسکن ملی هم در ادامه به خبرنگار ایلنا گفت: من زنی 46 ساله و سرپرست خانوار هستم که در یک کارگاه خیاطی کار می‌کنم و با حقوق ناچیزم به امید خانه دار شدن حدودا چهار سالی می شود که ثبت نام کرده‌ام و هنوز خانه ای دریافت نکرده ام.

وی افزود: طرح نهضت ملی مسکن با تأخیرهای غیرمنطقی و نقض حقوق قانونی متقاضیان مواجه شده است و صدها خانواده را در معرض آسیب‌های مالی و اجتماعی قرار داده است.

جوادی عدم شفافیت عملکرد اداره کل مسکن و شهرسازی را از دیگر مشکلات متقاضیان برشمرد و افزود: در محاسبات آورده متقاضیان نیز ابهام وجود دارد و افزایش یک‌طرفه این مبالغ، بدون در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ملی، موجب نارضایتی بسیاری از متقاضیان شده است.

وی ادامه داد: قراردادهای منعقد شده توسط مسکن و شهرسازی یک‌طرفه و به نفع پیمانکاران است که این امر موجی از ناامیدی در بین متقاضیان ایجاد کرده است.

تورم مصالح و کمبود بودجه، چالش اصلی مسکن ملی در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: بر اساس برنامه چهار ساله استان که در چارچوب قانون جهش تولید مسکن و ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است، پیش‌بینی می‌شود تعداد ۵۷ هزار و ۱۴۹ واحد مسکونی در استان احداث شود.

احسان حسینی افزود: از این تعداد، ساخت ۲۳ هزار و ۲۲ واحد در قالب طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: هم اکنون عملیات اجرایی حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در سطح استان در قالب پروژه‌های انبوه‌سازی، گروه‌های ساخت، انفرادی و تعاونی‌های مسکن آغاز شده است و همچنین عملیات ساختمانی حدود یک هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی تکمیل و به پایان رسیده است.

حسینی عدم واریز به موقع سهم آورده متقاضیان متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه، مالیات بر ارزش افزوده، عدم تأمین خدمات روبنایی سایت‌ها از جمله مدارس و مراکز بهداشت، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و به تبع آن بالا بودن اقساط بانکی و اعتراض متقاضیان به قیمت تمام‌شده واحدهای نهضت ملی مسکن را مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر تحویل مسکن های ملی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که عمدتاً از اقشار کم‌درآمد هستند، سال‌هاست در بلاتکلیفی و نگرانی به سر می‌برند و انتظار دارند رسانه‌ها با انعکاس این موضوعات، نقش مؤثری در احقاق حقوق مردم و بهبود نظارت بر پروژه‌های ملی ایفا کنند.

