رئیس اتاق بازرگانی همدان:

فناوری‌های نوین تنها راه نجات کشاورزی است

فناوری‌های نوین تنها راه نجات کشاورزی است
رئیس اتاق بازرگانی همدان، با هشدار نسبت به بحران آب در استان، کشت‌های پرمصرف و چاه‌های غیرمجاز را تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور دانست و خواستار استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی شد.

به گزارش ایلنا از همدان، رحیم مرتضایی صبح امروز در گردهمایی الگوی کشت (کم‌آب‌بر) که در اتاق بازرگانی برگزار شد، با بیان اینکه استان همدان در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی رتبه نخست را در کشور دارد و بخش قابل توجهی از گیاهان دارویی کشور را نیز به خود اختصاص داده، به اهمیت دیرینه کشاورزی در این منطقه اشاره کرد. 

وی با تأکید بر اینکه بارش‌ها خارج از کنترل ما هستند، به مشکلات مربوط به آب‌های زیرزمینی اشاره کرد. مرتضایی کشت‌های پرمصرف و چاه‌های غیرمجاز را زنگ خطری برای آینده کشاورزی دانست و هشدار داد: فردا نه تنها محصولاتی که امروز امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کنند از دست خواهیم داد، بلکه امنیت غذایی کل کشور به خطر می‌افتد.

رئیس اتاق بازرگانی همدان به استفاده از تکنولوژی‌های نوین در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و از آنها به عنوان راهکاری برای مدیریت منابع آب نام برد. وی با ذکر مثالی از کشور ازبکستان، که با وجود جدا شدن از یک مجتمع صنعتی بزرگ، توانسته است با استفاده از فناوری‌های پیشرفته در کشاورزی به بهترین شرایط آبیاری کم‌مصرف دست یابد، خواستار استفاده از این روش‌ها در ایران شد.

وی همچنین بر لزوم اعطای تسهیلات به کشاورزان برای استفاده از روش‌های نوین آبیاری تأکید کرد.

مرتضایی در بخش دیگری از این جلسه، به برنامه استفاده از فناوری‌های فضایی اشاره کرد. وی از حضور نمایندگان پژوهشگاه فضایی ایران در جلسه ابراز خرسندی کرد و اعلام کرد که قرار است گزارشی درباره کاربردهای ماهواره خیام در بخش کشاورزی توسط متخصصین ارائه شود.

