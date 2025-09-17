رئیس سازمان بهزیستی:
ایران جزو 10 کشور پیر دنیا خواهد شد
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: با توجه به شتاب رشد سالمندی ایران جزو 10 کشور پیر دنیا خواهد شد، هماکنون نسبت سالمندی در کشور نزدیک به 12 درصد است و در افق 1430 این میزان به 32 درصد خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدجواد حسینی عصر امروز در جلسه شورای سالمندی استان قزوین گفت: 60 درصد سالمندان ایران تنها زندگی میکنند، بهویژه زنان سالمند و کوچک شدن خانوارها و کاهش فرزندآوری موجب شده این مسئله بیشتر نمایان شود، بنابراین مراقبت از سالمندان امروز یک ضرورت است.
وی اضافه کرد: با توجه به شتاب رشد سالمندی ایران جزو 10 کشور پیر دنیا خواهد شد، هماکنون نسبت سالمندی در کشور نزدیک به 12 درصد است و در افق 1430 این میزان به 32 درصد خواهد رسید.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت استان قزوین گفت: در استان 160 هزار سالمند زندگی میکنند که معادل 11.83 درصد جمعیت استان است، 72.5 درصد آنان در مناطق شهری ساکن هستند. شهرستانهای الموت غربی، الموت شرقی و آوج بیشترین جمعیت سالمندی را دارند و پیشبینی میشود طی 10 سال آینده جمعیت سالمندان قزوین 38 درصد رشد کند.
حسینی نخستین مسئله سالمندی را فقدان درآمد پایدار دانست و افزود: باید از ظرفیت اقتصاد نقرهای برای اشتغال سالمندان و نگهداشت جوانان در روستاها استفاده شود. توسعه گردشگری در الموت، ارائه وامهای کمبهره، فعالسازی صندوقهای قرضالحسنه و حمایت از صنایع خرد از راهکارهای اصلی در این زمینه است.
وی ادامه داد: هم اکنون به ازای هر 600 سالمند یک تخت وجود دارد در حالی که استاندارد جهانی یک تخت برای هر سالمند است. در کل کشور فقط 19 متخصص سالمندان داریم و این رقم فاصله زیادی با نیاز واقعی دارد.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به خدمات توانبخشی گفت: سالمندان دسترسی محدودی به خدمات فیزیوتراپی دارند، استاندارد جهانی 25 فیزیوتراپ برای هر سالمند است، اما اکنون این نسبت در کشور 320 به یک است. متأسفانه توانبخشی در کمیسیون بهداشت کمتر مورد توجه قرار گرفته اما در حال آمادهسازی «سند ملی توانبخشی» هستیم.
حسینی با اعلام اینکه طرح CBR در 95 درصد مناطق روستایی اجرا میشود، اضافه کرد: توسعه شبکه داوطلبان از ضرورتهای بهزیستی است، هماکنون 110 هزار داوطلب در قالب 11 هزار گروه خدمات داوطلبانه ارائه میدهند که ایجاد سازمان داوطلبان در بهزیستی میتواند یک راهکار اساسی باشد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی سالمندان، اختلالات روانی است. برای اولین بار سه هزار مشاور در کشور آموزش تخصصی سالمندی را گذراندهاند تا خدمات مطلوب ارائه شود. در حال حاضر 16 شهر کشور بهعنوان شهر دوستدار سالمند معرفی شدهاند و شهر قزوین نیز بهعنوان هفدهمین شهر به این طرح خواهد پیوست.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه در طرح شهر دوستدار سالمند یک پارک ویژه برای سالمندان و معلولان مناسبسازی میشود، گفت: طرح «سلام» با همکاری وزارت آموزشوپرورش در حال اجراست و طبق آن ساعات بعدازظهر مدارس بهعنوان پاتوق سالمندی مورد استفاده قرار میگیرد. این طرح تاکنون در شهرهای اصفهان، سنندج، مبارکه و شاهینشهر اجرایی شده و امروز در قزوین افتتاح میشود.
حسینی افزود: در هر محله یک مدرسه باید بهعنوان پاتوق سالمندان اختصاص یابد و حسابی با عنوان «حساب امید محله» ایجاد شود تا تسهیلاتی به ساکنان همان محله ارائه شود.
وی ادامه داد: در این سفر مجوز یک مرکز توانبخشی شبانهروزی به استان قزوین اعطا خواهد شد، تاکنون 9 پایگاه اورژانس اجتماعی در استان مجوز گرفتهاند که استانداردسازی این مراکز در اولویت کاری قرار دارد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حوزه ازدواج نیز مقرر شده است حداقل 50 درصد مددجویانی که در سال 1404 ازدواج میکنند، از جهیزیه برخوردار شوند. علاوه بر این، امسال سه هزار دانشآموز و دانشجو از کمکهزینههای تحصیلی بهرهمند خواهند شد.
حسینی اضافه کرد: به تعهدات اشتغالزایی استان نیز توجه داریم و در سال 1404، ایجاد 700 فرصت شغلی برای جامعه هدف در دستور کار قرار خواهد گرفت. در همین راستا، شهرک انرژی استان ظرفیت اشتغالزایی ویژهای دارد و 200 نفر از مددجویان از گذشته تاکنون وام اشتغال دریافت کردهاند.
وی ادامه داد: همچنین ساختگاه پنل خورشیدی با ظرفیت سه مگاوات در حال راهاندازی است که 600 مددجو در آن سهامدار خواهند شد و ماهانه 5 تا 6 میلیون تومان درآمد خواهند داشت. برای این منظور حدود یک میلیارد تومان از محل ستاد هزینه خواهد شد همچنین برای اولین بار در سازمان بهزیستی، 19 میلیارد تومان از محل اعتبار تملک داراییهای تجهیزاتی اختصاص خواهد یافت.
رئیس سازمان بهزیستی عنوان کرد: برای سال 1404 تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار خواهند گرفت و 20 درصد زنان سرپرست خانوار شهری کمتر از 20 هزار نفر جمعیت نیز مشمول این طرح خواهند شد.