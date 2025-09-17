کلاهبرداری با روش دریافت وام خرید خودرو در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی، اظهار داشت: در اواخر سال گذشته خانمی با در دست‌داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ٤٠٠ میلیون تومان به پلیس آگاهی مراجعه و رسیدگی به موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد شاکی با خانمی به هویت معلوم که مدیر یک شرکت هواپیمایی بوده آشنا و نامبرده مبلغ ٤ میلیارد ریال را به بهانه وام و خرید خودرو از وی اخذ و پس از مدتی دفتر هواپیمایی تعطیل و دیگر جوابگوی شاکی نبوده است.

این مقام انتظامی اظهار داشت: طی تحقیقات پلیسی پیرامون موضوع، ٤ شاکی دیگر که به همین روش از آنان کلاهبرداری شده بود شناسایی و مشخص شد متهمه با همکاری یکی از فرزندان خود در این اقدام مجرمانه فعالیت داشته و پس از چند کلاهبرداری اقدام به تغییر آدرس منزل سکونت خود می کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی هر ٢ متهم هنگام معامله در بنگاه معاملاتی املاک در حالیکه قصد کلاهبرداری دیگری را داشتند شناسایی و دستگیر شدند. متهمین پس از مواجه حضوری با شکات با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

حافظی با اشاره به اینکه متهمین تا کنون به ١٠ میلیارد ریال کلاهبرادری اقرار کرده‌اند، به شهروندان توصیه کرد: بعضا دریافت یک سود غیر‌متعارف نشانه بارز کلاهبرداری می‌باشد؛ لذا نسبت به این موضوع هوشیار باشید.

