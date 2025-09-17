​به گزارش ایلنا، محمد نخعی در نشستی با حضور رییس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان، نمایندگان ادارات اوقاف و امور خیریه و سازمان امور اقتصادی و دارایی فارس با اشاره به نقش پر اهمیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان بازوی توانمند ادارات ثبت در حوزه اسناد رسمی ابراز امیدواری کرد همراهی آنان با ادارات ثبت منجر به اجرای بهینه دستورالعمل های سازمانی در این حوزه شود.

وی افزود: ضرورت اعمال عدالت در بهره‌مندی سران دفاتر از اسناد دولتی، تأییدی بر اهمیت برگزاری این کمیسیون است که به مزایای متعددی از جمله مصونیت سردفتران از عواقب رقابت‌های ناسالم، کاهش انگیزه تخلف در دفاتر اسناد رسمی، حاکمیت قانون بر این دفاتر و ایجاد آرامش بیشتر در تنظیم اسناد، و در نهایت تحقق عدالت منجر می‌شود.

نخعی خاطرنشان کرد: امیدواریم مصوبات این کمیسیون به عدالت در تقسیم اسناد و در نهایت ارائه خدمات مطلوب در حوزه دفاتر اسناد رسمی منجر شود.

وی ادامه داد: همچنین به منظور سهولت امور مراجعین، شهر شیراز به ۱۵ منطقه تقسیم شد و مصوبات کمیسیون به مراجع دولتی، بانک های عامل و شهرداری ها اعلام می شود.

در ادامه کارشناسان حاضر در نشست به ارائه دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند و ضمن تبادل نظر مصوباتی در این خصوص تنظیم شد.

