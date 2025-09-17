سرپرست میراث فرهنگی استان خبرداد؛
هفته گردشگری با محوریت شهرستانهای فارس برگزار میشود
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی فارس گفت: در آستانه هفته گردشگری برنامههای امسال با تمرکز بر ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستانها طراحی شده و هر شهرستان نقش محوری در اجرای جشنوارهها، نمایشگاهها و رویدادهای گردشگری خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، سیدمحسن ضیایی امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور در نشست هماندیشی و هماهنگی هفته گردشگری که با حضور مدیران و رؤسای ادارات شهرستانهای میراث فرهنگی فارس برگزار شد، با بیان اینکه توسعه متوازن گردشگری در سراسر استان یکی از اولویتهای جدی است، گفت: برنامههای هفته گردشگری امسال بهگونهای طراحی شدهاند که هر شهرستان متناسب با ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی خود بتواند حضوری فعال و مؤثر در این رویداد ملی داشته باشد.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس با اشاره به تنوع گسترده اقلیمی، قومی و فرهنگی در استان افزود: بخش بزرگی از ظرفیتهای عظیم گردشگری فارس در شهرستانها قرار دارد. متأسفانه در سالهای گذشته تمرکز بیش از حد بر مرکز استان موجب مغفول ماندن این ظرفیتها شده بود، اما با برنامهریزی جدید تلاش داریم این مسیر را اصلاح کنیم.
ضیایی با تأکید بر ضرورت مشارکت همهجانبه در اجرای برنامهها گفت: نقش مدیران شهرستانی در ایجاد تعامل با فرمانداران، شهرداریها، دهیاریها و سایر دستگاههای اجرایی بسیار کلیدی است. باید از تمامی ظرفیتهای محلی برای برگزاری برنامههای خلاقانه و مردمی بهره گرفت.
وی تصریح کرد: جشنوارههای بومیمحلی، نمایشگاههای صنایعدستی، تورهای گردشگری، نشستهای تخصصی، آیینهای سنتی، برنامههای هنری و مسابقات فرهنگی از جمله برنامههایی است که با محوریت شهرستانها برگزار خواهد شد.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع محلی تأکید کرد و گفت: تنها با اتکا به بودجه دولتی نمیتوان برنامههای مؤثر و گستردهای اجرا کرد. حضور فعال انجمنهای مردمنهاد، هنرمندان محلی، راهنمایان گردشگری و کسبوکارهای گردشگری میتواند کیفیت و اثرگذاری برنامهها را دوچندان کند.
ضیایی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی و همافزایی مدیران شهرستانی، هفته گردشگری امسال به فرصتی برای معرفی گستردهتر استان فارس و تقویت زیرساختها و نگاه عمومی به گردشگری در سطح استان تبدیل شود.