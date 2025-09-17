معاون وزیر صمت:
نقشهبرداری دریایی تا ۱۴۰۵ تکمیل میشود؛ مشارکت بخش خصوصی در اکتشافات معدنی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان افتتاح طرح تحول زمینشناسی دریایی غرب مازندران از تکمیل نقشهبرداری زمینشناسی دریایی کشور تا سال ۱۴۰۵ خبر داد و با تأکید بر کاهش ریسکهای سرمایهگذاری، مشارکت فعال بخش خصوصی را کلید توسعه اکتشافات معدنی دانست.
به گزارش ایلنا، داریوش اسماعیلی روز چهارشنبه در آیین افتتاح طرح تحول زمینشناسی دریایی غرب استان مازندران در استاندارای این استان با اشاره به دستاوردهای جدید این سازمان در زمینه شناسایی مخاطرات زمینشناسی و کاهش ریسکهای اکتشافی، بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه این صنعت تأکید کرد.
وی افزود: زمینشناسی و شناسایی مخاطرات آن از مهمترین وظایف سازمان زمینشناسی کشور است. تلاش داریم با بهرهگیری از روشهای نوین، زمینه ورود امنتر بخش خصوصی به حوزه اکتشافات معدنی را فراهم کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأسیس ادارهکل زمینشناسی دریایی، بهرهبرداری از منابع معدنی دریاها را گامی مهم در تحقق اقتصاد دریا محور دانست و گفت: نمک، منیزیم و عناصر فلزی موجود در دریاها میتوانند در صنایع مختلف از جمله پتروشیمیها مورد استفاده قرار گیرند.
وی همچنین از اجرای طرح تولید نمک از آب دریا در منطقه شادگان استان خوزستان خبر داد و افزود: این طرحها در راستای تأمین خوراک صنایع پتروشیمی و توسعه منابع دریایی کشور در حال اجرا هستند.
در ادامه، معاون وزیر صمت بر ضرورت انجام مطالعات دقیق زمینشناسی برای توسعه زیرساختهای بندری تأکید کرد و گفت: نمونههایی مانند بندر امیرآباد نشان میدهد که عدم مطالعات کافی در زمان ساخت اسکلهها، موجب کاهش کارایی آنها شده است. پیشروی سالانه ۲۰ سانتیمتری دریا در این منطقه، نیازمند پایش مستمر و ارائه اطلاعات دقیق توسط سازمان زمینشناسی است.
از دیگر محورهای این نشست، تهیه نقشههای زمینشناسی دریایی در سواحل دریای خزر بود که به گفته اسماعیلی تا سال ۱۴۰۵ بهطور کامل به پایان خواهد رسید. وی این طرح را تحولی بزرگ در حوزه زمینشناسی کشور عنوان کرد.
اسماعیلی به نقش بخش خصوصی در توسعه فعالیتهای زمینشناسی اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم با تمرکز بر برونسپاری، تعداد نقشههای تهیهشده از ۲۰ به ۱۲۰ نقشه افزایش یافته که بخش عمدهای از آن با مشارکت بخش خصوصی انجام شده است؛ هیچ سرمایهگذاری نگران از دست دادن سرمایه خود نخواهد بود، زیرا تمامی این اقدامات تحت نظارت دقیق کارشناسان و متخصصان انجام میشود.
وی همچنین از تعریف بستههای سرمایهگذاری به ارزش 30 همت برای پوشش ۷۵۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور خبر داد؛ بستههایی که شامل نقشهبرداریهای زمینشناسی، ژئوشیمی، زمینشناسی اقتصادی و ژئوفیزیک هوایی هستندکه ظرفیتهای بالقوه زیادی برای جذب سرمایهگذاری دارند.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با تأکید بر استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در فرآیندهای اکتشاف، خاطرنشان کرد: سازمان زمینشناسی به این سمت حرکت کرده و در تلاش است تا تمامی این فعالیتها را با کیفیت و دقت بیشتر به انجام رساند.
اسماعیلی افزود: با ادامه این برنامهها و نظارت دقیق کارشناسان، میتوانیم ضمن گسترش فعالیتهای معدنی، ریسکهای سرمایهگذاری را به حداقل رسانده و مسیر توسعه پایدار را هموار کنیم.