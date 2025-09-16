طرد 10 هزار نفر از اتباع غیرمجاز از استان

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، خسرو طریقی عصر امروز در جلسه ساماندهی اتباع خارجی استان با اشاره به سیاست‌های جدید دولت در طرح تعیین تکلیف و ساماندهی اتباع خارجی که با برگه های سرشماری در کشور حضور دارند گفت: با توجه به اتمام زمان اعتبار برگه های سرشماری از این پس اتباع دارای برگه سرشماری به عنوان اتباع غیرمجاز به شمار می‌آیند.

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی، اتباعی که تنها دارای برگه سرشماری (بازشماری) هستند، به صورت غیرمجاز تعریف شده‌اند و برای آنان خدماتی از قبیل اسکان، تحصیل و اشتغال ارائه نخواهد شد.

این مقام مسئول استان قزوین را یکی از 15 استان مجاز کشور برای حضور اتباع دانست و تاکید کرد: حضور این اتباع تنها در بخش مرکزی و بخش کوهین شهرستان قزوین مجاز است و حضور در سایر شهرستان‌ها و مناطق استان، حتی برای دارندگان مدارک معتبر، ممنوع است.

طریقی در تحلیل دلایل مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران، علل اقتصادی و معیشتی و وجود مشترکات دینی، فرهنگی و زبانی و بازار کار را مهم‌ترین عامل حضور اتباع در کشور و ایران عنوان کرد و افزود: برخلاف تصور عمومی، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بحث نا امنی در افغانستان دلیل اصلی مهاجرت نیست.

وی ادامه داد: اما آمارها نشان می‌دهد 80 درصد از اتباعی که پس از روی کار آمدن طالبان به ایران آمدند، مجرد هستند که این امر با ادعای نا امنی در کشور افغانستان سازگاری ندارد و دلیل اصلی، جذب سریع به بازار کار و کسب درآمد است.

مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری قزوین از انحصار برخی مشاغل توسط اتباع و گسترش حاشیه‌نشینی به عنوان چالش‌های اصلی استان نام برد و گفت: در گذشته شاهد تمرکز اتباع در مناطق حاشیه‌ای جنوب شهر، مشعلدار واقبالیه بودیم که با تدابیر صورت پذیرفته و با اجرای طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارای برگه سرشماری و دستگیری و طرد اتباع غیرمجاز از ابتدای سال گذشته تا کنون بیش از 10 هزار تبعه غیر مجاز ضمن حفظ کرامت انسانی و رعایت اخلاق به موطنشان بازگردانده شده‌اند.

طریقی اضافه کرد: همچنین بیش از 6500 تبعه خارجی به صورت خود معرف به کشورشان باز گشتند که این موضوع باعث خروج تدریجی جمعیتی قابل توجهی از اتباع غیرمجاز از استان شده است.

