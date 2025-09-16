شهردار بندرعباس: سفرهای خارجی ما رانت نیست، فرصتساز برای شهر است
شهردار بندرعباس در صحن شورای اسلامی شهر بندرعباس با رد ابهامات درباره مأموریتها و سفرهای کاری، تأکید کرد: همه هزینهها شفاف است و حضور در نشستهای بینالمللی برای دفاع از حقوق شهر و معرفی بندرعباس به جهان ضروری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر بندرعباس در ابتدای سخنان خود با قدردانی از همکاری اعضای شورا و مدیران شهری گفت: شهرداری بندرعباس تلاش میکند خدمات و فعالیتهای خود را به گونهای برنامهریزی کند که هم رضایت شهروندان جلب شود و هم منافع عمومی شهر در اولویت قرار گیرد.
شهردار بندرعباس با اشاره به برگزاری مراسم و رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی اظهار کرد: افتتاحیهها و برنامههای فرهنگی شهرداری تنها با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی مردم برگزار میشود. این رویدادها با حضور پرشور شهروندان در محلات مختلف به اجرا درآمده و زمینه همبستگی اجتماعی را تقویت کرده است.
وی افزود: بسیاری از برنامههایی که امروز در شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، شیراز و اصفهان شاهد آن هستیم، دو سال پیش برای نخستین بار از بندرعباس آغاز شد و موفق شدیم هزاران نفر از شهروندان را در این رویدادها گرد هم آوریم.
سفرهای خارجی و مأموریتها در چارچوب قانون
در ادامه جلسه، شهردار بندرعباس به پرسشهای اعضای شورا درباره سفرهای شهرداری پاسخ داد و توضیح داد: برخی سفرها در قالب مأموریتهای رسمی و با تکلیف نهادهای بالادستی مانند وزارت کشور صورت میگیرد؛ از جمله شرکت در نشستهای بینالمللی، امضای تفاهمنامهها و برنامههای خواهرخواندگی. این حضورها فرصتی برای معرفی ظرفیتهای بندرعباس در سطح ملی و جهانی است.
وی تأکید کرد: تمام سفرها و مأموریتهای کاری در چارچوب قانونی و اداری مشخص انجام میشود و هزینهها به صورت شفاف گزارش خواهد شد. عدم حضور شهرداری در این نشستها میتواند منجر به از دست رفتن فرصتهای ارزشمند برای شهر شود.
نوبانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پسماند شهری اشاره کرد و گفت: شهرداری وظایف خود را در حوزه خدمات شهری بهطور کامل انجام میدهد، اما همکاری مردم نیز ضروری است. شهروندان باید با رعایت ساعت مشخص برای گذاشتن زبالهها، به حفظ نظم و نظافت شهری کمک کنند.
شهردار بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: با شفافیت، تعامل و همافزایی میان مجموعه مدیریت شهری و شورا میتوانیم مسیر توسعه را هموارتر کرده و شرایط بهتری را برای زندگی شهروندان فراهم کنیم.