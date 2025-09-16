خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی جهرم خبرداد؛

فرار از حبس با جعل گواهی فوت /محکوم به حبس دستگیر شد

کد خبر : 1686899
فرمانده انتظامی جهرم گفت: محکوم به حبس ابد که با جعل گواهی فوت زندگی می‌کرد، با تیزبینی و هوشیاری پلیس این شهرستان دستگیر و روانه دادسرا شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی جهرم حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک خودرو که در حال تردد بوده مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف می‌کنند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و استعلام از سامانه تشخیص هویت، مشخص شد که راننده مذکور از محکومان متواری می‌باشد که در سال ١٣٩٠ به اتهام حمل و نگهداری حدود ٣٣١ کیلوگرم مواد مخدر در یکی از شهر‌های جنوبی کشور دستگیر می‌شود و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد و اقدام به جعل اسناد مدارک هویتی و تنظیم صدور گواهی فوت برای خود می‌کند.

فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه فرد مذکور پس از صدور گواهی فوت با اسم مستعار زندگی می‌کرده است، گفت: محکوم به حبس ابد برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

 

