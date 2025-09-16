مدیرعامل آبفا هرمزگان:
طرح نشاندار کردن مالیات، پشتیبان پروژههای حیاتی آبرسانی در شرایط ناترازی انرژی و کمآبی است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: در شرایط سخت کمآبی و فشار مضاعف بر زیرساختهای تأمین آب، اجرای دقیق طرح نشان دارکردن مالیات، نقش کلیدی در تأمین منابع برای توسعه خدمات ایفا میکند.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به آغاز اجرای طرح نشاندار کردن مالیات در حوزه خدمات آب، این اقدام را گامی مهم در راستای تأمین منابع مالی شفاف، تسریع پروژههای آبرسانی، و مقابله با بحران ناترازی انرژی و کمبود آب در استان عنوان کرد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که هرمزگان با تنش آبی و چالشهای متعددی در زمینه تأمین انرژی مورد نیاز برای شیرینسازی و انتقال آب روبهرو است، لازم است منابع مالی به شکل هدفمند، شفاف و قابل رصد به پروژههای حیاتی اختصاص یابد و افزود: طرح نشاندار کردن مالیات با همین هدف طراحی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان افزود: با اجرای این طرح و اینکه مردم خودشان مشخص می کنند مالیاتشان صرف چه پروژه ای شود این شفافیت ایجاد شده باعث افزایش اعتماد عمومی و نیز سرعتبخشی به بهرهبرداری از پروژههای مهم آبرسانی در استان میشود؛ پروژههایی که برای کاهش وابستگی به منابع محدود و مقابله با آثار ناترازی انرژی ضروری هستند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از پروژههای آبرسانی در هرمزگان نیازمند سرمایهگذاری مداوم برای خرید تجهیزات، برقرسانی، احداث مخازن و خطوط انتقال هستند. زمانی که منابع مالیاتی به صورت مستقیم و شفاف در اختیار این پروژهها قرار گیرد، میتوان انتظار داشت که پایداری تأمین آب در مناطق پرتنش آبی مثل هرمزگان تقویت شود.
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه در سال گذشته در چارچوب طرح نشان دارکردن مالیات حدود ۱۰ پروژه آبرسانی در استان تامین اعتبار شد، اظهار امیدواری کرد، امسال نیز پروژه آبرسانی به جاسک و بشاگرد از سد جگین با مشارکت مودیان مالیاتی در طرح نشان دارکردن مالیات تامین اعتبار شود.
وی در پایان افزود: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در کنار اجرای پروژههای زیرساختی، با تمرکز بر شفافیت مالی، بهرهوری در مصرف انرژی و ارتقاء سطح خدمات، تلاش دارد از فشار ناترازیها بکاهد و آینده آبی مطمئنتری برای مردم استان رقم بزند.