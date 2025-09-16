خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل آبفا هرمزگان:

طرح نشان‌دار کردن مالیات، پشتیبان پروژه‌های حیاتی آبرسانی در شرایط ناترازی انرژی و کم‌آبی است

طرح نشان‌دار کردن مالیات، پشتیبان پروژه‌های حیاتی آبرسانی در شرایط ناترازی انرژی و کم‌آبی است
کد خبر : 1686642
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: در شرایط سخت کم‌آبی و فشار مضاعف بر زیرساخت‌های تأمین آب، اجرای دقیق طرح‌ نشان دارکردن مالیات، نقش کلیدی در تأمین منابع برای توسعه خدمات ایفا می‌کند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  عبدالحمید حمزه پور با اشاره به آغاز اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در حوزه خدمات آب، این اقدام را گامی مهم در راستای تأمین منابع مالی شفاف، تسریع پروژه‌های آبرسانی، و مقابله با بحران ناترازی انرژی و کمبود آب در استان عنوان کرد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که هرمزگان با تنش آبی و چالش‌های متعددی در زمینه تأمین انرژی مورد نیاز برای شیرین‌سازی و انتقال آب روبه‌رو است، لازم است منابع مالی به شکل هدفمند، شفاف و قابل رصد به پروژه‌های حیاتی اختصاص یابد و افزود: طرح نشان‌دار کردن مالیات با همین هدف طراحی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان افزود: با اجرای این طرح و اینکه مردم خودشان مشخص می کنند مالیاتشان صرف چه پروژه ای شود این شفافیت ایجاد شده باعث افزایش اعتماد عمومی و نیز سرعت‌بخشی به بهره‌برداری از پروژه‌های مهم آبرسانی در استان می‌شود؛ پروژه‌هایی که برای کاهش وابستگی به منابع محدود و مقابله با آثار ناترازی انرژی ضروری هستند.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از پروژه‌های آبرسانی در هرمزگان نیازمند سرمایه‌گذاری مداوم برای خرید تجهیزات، برق‌رسانی، احداث مخازن و خطوط انتقال هستند. زمانی که منابع مالیاتی به صورت مستقیم و شفاف در اختیار این پروژه‌ها قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که پایداری تأمین آب در مناطق پرتنش آبی مثل هرمزگان تقویت شود.

عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه در سال گذشته در چارچوب طرح نشان دارکردن مالیات حدود ۱۰ پروژه آبرسانی در استان تامین اعتبار شد، اظهار امیدواری کرد، امسال نیز پروژه آبرسانی به جاسک و بشاگرد از سد جگین با مشارکت مودیان مالیاتی در طرح نشان دارکردن مالیات تامین اعتبار شود.

وی در پایان افزود: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در کنار اجرای پروژه‌های زیرساختی، با تمرکز بر شفافیت مالی، بهره‌وری در مصرف انرژی و ارتقاء سطح خدمات، تلاش دارد از فشار ناترازی‌ها بکاهد و آینده آبی مطمئن‌تری برای مردم استان رقم بزند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی