به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان امشب در دومین جلسه شورای پیشگیری از جرم استان قزوین با قدردانی از اهتمام مدیران دستگاه‌ها در همراهی با سیاست‌های پیشگیرانه گفت: پیشگیری از جرم یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای تحقق عدالت و امنیت است، نه یک هزینه. هر اقدام در این حوزه، سدی دفاعی در برابر جرایم و تضمینی برای آرامش و اعتماد عمومی به حاکمیت است.

وی با اشاره به رویکرد شورا در شناسایی و اولویت‌بندی مسائل حساس و چالش‌زا افزود: شورای پیشگیری مرجع سیاست‌گذاری پیشگیرانه در استان است و با هم‌افزایی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، تلاش می‌کند تا راهکارهای علمی و عملیاتی برای مشکلات اساسی استان ارائه و اجرایی کند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان حضور گسترده اتباع غیرمجاز را از مهم‌ترین چالش‌های استان دانست و گفت: این پدیده علاوه بر تهدیدات امنیتی فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی به استان وارد می‌کند؛ از مصرف بی‌رویه آب، نان، سوخت، یارانه و خدمات آموزشی و بهداشتی گرفته تا تغییر ترکیب جمعیتی و بروز آسیب‌های اجتماعی. بخشی از این افراد نیز به دلیل اقامت غیرقانونی و اشتغال غیرمجاز بستر بروز جرایم و ناهنجاری‌ها را فراهم می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه ساماندهی اتباع صرفاً موضوعی امنیتی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، خاطرنشان کرد: این امر نیازمند سیاست‌گذاری ملی است، اما استان‌ها موظف‌اند سهم خود را ایفا کنند. در همین راستا باید تقسیم کار شفاف میان دستگاه‌ها، بخش خصوصی و صنفی صورت گیرد و همراهی مردم نیز جلب شود.

معاون اجتماعی دادگستری قزوین در پایان تصریح کرد: با آسیب‌شناسی دقیق، ارائه راهکارهای واقع‌بینانه و نظارت بر اجرای مصوبات شورا می‌توانیم گام مؤثری در کاهش اتباع غیرمجاز و مدیریت صحیح اتباع مجاز برداریم و زمینه تحقق پیشگیری پایدار از وقوع جرم را فراهم کنیم.

