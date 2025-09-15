دادستان قزوین:
قوانین ورود و اقامت اتباع خارجی قدیمی و ناکارآمد است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: قانون فعلی ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مربوط به سال 1310 است و علیرغم اصلاحاتی در سالهای 50، 67 و 99 همچنان ناکارآمد و قدیمی به نظر میرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیاصغر عسگری امشب در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با اشاره به خلأهای قانونی در این حوزه گفت: بازنگری و بهروزرسانی قوانین قدیمی مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران ضروری است.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه قوه قضائیه ملزم به رعایت مصوبات شورای امنیت کشور یا طرحهایی مانند هجرت نیست، تصریح کرد: این مصوبات عمدتاً برای شرایط خاص زمانی و مکانی هستند و فقدان یک قانون جامع و کارشناسیشده مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.
عسگری در پایان بر لزوم ورود جدی به موضوع اتباع غیرمجاز در حوزههای مختلف از جمله اداره کار و اصناف تأکید کرد و گفت: با هماهنگی و اعلام مصوبات لازم، میتوان این چالشها را مدیریت کرد.
فرهاد بهرامی، مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قزوین نیز در این جلسه از انجام یک طرح پژوهشی با عنوان بررسی میزان شیوع جرایم اتباع بیگانه، علل و پیامدهای ناشی از آن در شهر قزوین خبر داد و گفت: این طرح در استانداری تأیید شده و کل مجوزهای لازم را دریافت کرده است.
وی افزود: مجری این طرح پژوهشی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین است و طبق قرارداد باید تا پایان سال به نتیجه برسد و در حال حاضر هم سه فصل اول ارائه و تأیید شده است.
مدیرکل زندانهای استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یک درصد اعتبار پژوهشی دستگاههای اجرایی به صورت متمرکز در اختیار استانداری برای مدیریت بهینهتر در این حوزه است، انتظار داریم استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تخصیص اعتبار این طرح مساعدت و تسریع لازم را اقدام کنند.