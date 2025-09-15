خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان خبر داد؛

سقوط مرگبار تراکتور در الیگودرز؛ هشداری جدی برای رانندگان ماشین‌آلات کشاورزی

سقوط مرگبار تراکتور در الیگودرز؛ هشداری جدی برای رانندگان ماشین‌آلات کشاورزی
کد خبر : 1686483
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان گفت: یک راننده تراکتور در پی بی‌احتیاطی و سقوط به دره در مزارع کشاورزی الیگودرز جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «یدالله نادری»، در گفت و گو با خبرنگاران با ابراز تأسف از وقوع حادثه دلخراش سقوط یک دستگاه تراکتور در اراضی کشاورزی حوالی روستاهای هما از توابع شهرستان الیگودرز که منجر به جان باختن راننده شد، بر لزوم رعایت جدی‌تر اصول ایمنی در فعالیت‌های کشاورزی تأکید کرد. 

به گفته وی، بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که بی‌احتیاطی راننده، عدم توجه به جلو و رانندگی در سطح شیب‌دار، علت اصلی این سانحه بوده است. «سرهنگ نادری» در همین راستا به تمام رانندگان ماشین‌آلات کشاورزی توصیه کرد: 

سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان گفت: رعایت اصول رانندگی در شیب؛ ناهمواری زمین و نیروی گرانش، به ویژه در مسیرهای سرازیری، می‌تواند تعادل تراکتور را بر هم زده و منجر به سقوط یا واژگونی شود. رانندگان باید با احتیاط کامل و با رعایت سرعت مطمئنه در شیب‌راه‌ها حرکت کنند و از انجام مانورهای ناگهانی پرهیز نمایند. 

سرهنگ نادری همچنین به فرسوده بودن برخی ادوات کشاورزی و فقدان گارد و حفاظ مناسب برای راننده اشاره کرد و گفت: این ادوات در صورت سقوط یا واژگونی، می‌توانند بسیار مرگبار باشند، چرا که حفاظی برای جلوگیری از سقوط خود ادوات بر روی راننده وجود ندارد. بنابراین، اطمینان از سلامت و استاندارد بودن ادوات کشاورزی، امری حیاتی است. 

سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان در پایان یادآور شد که فرهنگ‌سازی و آموزش مستمر در خصوص رعایت نکات ایمنی، به‌ویژه برای رانندگان جوان و کم‌تجربه، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث مشابه داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی