سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان خبر داد؛
سقوط مرگبار تراکتور در الیگودرز؛ هشداری جدی برای رانندگان ماشینآلات کشاورزی
سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان گفت: یک راننده تراکتور در پی بیاحتیاطی و سقوط به دره در مزارع کشاورزی الیگودرز جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «یدالله نادری»، در گفت و گو با خبرنگاران با ابراز تأسف از وقوع حادثه دلخراش سقوط یک دستگاه تراکتور در اراضی کشاورزی حوالی روستاهای هما از توابع شهرستان الیگودرز که منجر به جان باختن راننده شد، بر لزوم رعایت جدیتر اصول ایمنی در فعالیتهای کشاورزی تأکید کرد.
به گفته وی، بررسیهای اولیه حاکی از آن است که بیاحتیاطی راننده، عدم توجه به جلو و رانندگی در سطح شیبدار، علت اصلی این سانحه بوده است. «سرهنگ نادری» در همین راستا به تمام رانندگان ماشینآلات کشاورزی توصیه کرد:
سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان گفت: رعایت اصول رانندگی در شیب؛ ناهمواری زمین و نیروی گرانش، به ویژه در مسیرهای سرازیری، میتواند تعادل تراکتور را بر هم زده و منجر به سقوط یا واژگونی شود. رانندگان باید با احتیاط کامل و با رعایت سرعت مطمئنه در شیبراهها حرکت کنند و از انجام مانورهای ناگهانی پرهیز نمایند.
سرهنگ نادری همچنین به فرسوده بودن برخی ادوات کشاورزی و فقدان گارد و حفاظ مناسب برای راننده اشاره کرد و گفت: این ادوات در صورت سقوط یا واژگونی، میتوانند بسیار مرگبار باشند، چرا که حفاظی برای جلوگیری از سقوط خود ادوات بر روی راننده وجود ندارد. بنابراین، اطمینان از سلامت و استاندارد بودن ادوات کشاورزی، امری حیاتی است.
سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان در پایان یادآور شد که فرهنگسازی و آموزش مستمر در خصوص رعایت نکات ایمنی، بهویژه برای رانندگان جوان و کمتجربه، میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث مشابه داشته باشد.