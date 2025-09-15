پیش فروش بلیت قطارهای مسافری مهرماه در هرمزگان
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری، برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهرماه در هرمزگان آغاز شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، علیرضا نصیری، مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا ۳۰ مهر و مسیرهای برگشت تا یکم آبان) تا ساعت ۱۰ و سی دقیقه امروز از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت صورت میگیرد.
نصیری برازنده افزود: پیش فروش حضوری بلیت نیز، از ساعت ۱۰ و سی تا ۱۳و سی دقیقه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری صورت میگیرد.
وی گفت: از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه نیز پیش فروش به صورت همزمان ادامه دارد.
مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.