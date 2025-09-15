به گزارش ایلنا از بندرعباس، علیرضا نصیری، مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: پیش فروش بلیت در همه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا ۳۰ مهر و مسیر‌های برگشت تا یکم آبان) تا ساعت ۱۰ و سی دقیقه امروز از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت صورت می‌گیرد.

نصیری برازنده افزود: پیش فروش حضوری بلیت نیز، از ساعت ۱۰ و سی تا ۱۳و سی دقیقه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری صورت می‌گیرد.

وی گفت: از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه نیز پیش فروش به صورت همزمان ادامه دارد.

مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/