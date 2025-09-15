پلمب ۲۱ واحد صنفی متخلف و صدور بیش از ۸۰۰ اخطار در شیراز

به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی با اشاره به ضرورت رعایت قوانین شهری از سوی اصناف گفت: یکی از چالش‌های مهم در کلان‌شهرها، سد معبر ناشی از فعالیت‌های صنفی خارج از ضوابط است. این امر موجب اخلال در عبور و مرور شهروندان و کاهش امنیت و آرامش محیط شهری می‌شود.

وی افزود: در همین راستا و در چارچوب طرح‌های نظارتی، طی پنج ماه اخیر ۲۱ واحد صنفی متخلف پلمب و برای ۸۳۴ واحد دیگر به دلیل اشغال پیاده‌رو و بی‌توجهی به قوانین شهری، قبض اخطار صادر شده است.

خلیلی با تأکید بر اینکه رعایت حقوق شهروندی یک اصل اساسی در مدیریت شهری است، تصریح کرد: پیاده‌رو متعلق به عموم مردم است و نمی‌توان اجازه داد که به محل انباشت کالا یا فعالیت صنفی غیرمجاز تبدیل شود. هدف ما ایجاد شهری منظم، امن و آرام برای همه شهروندان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان صرفاً جنبه سلبی ندارد، بلکه با اقدامات آموزشی و ترویجی نیز همراه است تا اصناف در مسیر همکاری با شهرداری و حفظ حقوق عمومی شهروندان قرار گیرند.

