به گزارش ایلنا، مریم هاشم‌نژاد، متخصص زنان و زایمان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، با اشاره به اهمیت مراقبت‌های دوران نوجوانی اظهار کرد: سلامت یک بارداری سال‌ها پیش از وقوع آن و حتی از دوران بلوغ پایه‌ریزی می‌شود و توجه به وضعیت جسمی دختران در این دوره نقشی تعیین‌کننده در آینده باروری آنان دارد.

وی افزود: سبک زندگی سالم در نوجوانی یکی از کلیدی‌ترین عوامل پیشگیری از بروز مشکلات باروری است؛ چراکه بسیاری از اختلالات در این سنین اگر به موقع شناسایی شوند، قابل درمان بوده و مانعی برای بارداری ایمن ایجاد نخواهند کرد.

این متخصص زنان شایع‌ترین مشکلات در میان دختران نوجوان را کم‌خونی فقر آهن و کمبود ویتامین D عنوان کرد و ادامه داد: در صورت درمان نشدن، این کمبودها می‌توانند منجر به بروز عوارضی چون زایمان زودرس، وزن پایین نوزاد و پره‌اکلامپسی شوند.

هاشم‌نژاد همچنین قاعدگی‌های دردناک، نامنظم یا شدید را نشانه‌ای از بیماری‌های زمینه‌ای مانند اندومتریوز و سندرم تخمدان پلی‌کیستیک دانست و گفت: تشخیص زودهنگام این مشکلات برای حفظ باروری آینده دختران اهمیت حیاتی دارد.

وی چاقی یا لاغری مفرط در نوجوانی را عاملی در بروز اختلالات تخمک‌گذاری برشمرد و تأکید کرد: دخترانی که اضافه وزن دارند در آینده با چالش‌های بیشتری برای باردار شدن مواجه خواهند بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز در پایان خاطرنشان کرد: معاینات دوره‌ای توسط متخصص زنان و یک ویزیت ساده در اوایل نوجوانی، می‌تواند فرصت مناسبی برای آموزش بهداشت بلوغ، رفع ابهامات و اطمینان از روند طبیعی رشد باشد.

