توقیف پژو با رانندگی نوجوانی ۱۴ ساله در مبارکه
فرمانده انتظامی شهرستان مُبارکه از توقیف یک دستگاه خودرو پژوپارس به رانندگی نوجوانی ۱۴ ساله خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ مصطفی صادق‌زاده اظهار کرد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ کرکوند یک دستگاه خودرو سواری پژوپارس که با انجام حرکات نمایشی و آلودگی صوتی باعث برهم زدن نظم و آسایش عمومی شده بود را بلافاصله متوقف کردند.

وی تصریح کرد: مأموران پس از متوقف کردن خودرو مشاهده کردند راننده آن یک نوجوان ۱۴ ساله است که در این خصوص خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه خاطر نشان کرد: رانندگی بدون گواهینامه، عواقب جبران ناپذیری برای فرزندانمان به دنبال دارد و خانواده‌ها بایستی از در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه خود به آنان خودداری کنند.

