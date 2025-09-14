به گزارش ایلنا، عباس پوریانی اظهار کرد: در ایام ماه مبارک ربیع الاول و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، در عمل به اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، در خصوص عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از بررسی های لازم تصمیمات مقتضی اتخاذ شده و زندانیان واجد شرایط در اسرع وقت به آغوش خانواده باز خواهند گشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت و حساسیت موضوع مذکور، تاکید کرد: کمیته ای برای پاسخگویی، تصمیم گیری و اجرایی کردن موضوع عفو در کمترین زمان تشکیل و گزارش عملکرد مرتبط نیز برای ریاست قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

رئیس کمیسیون عفو استان مازندران ادامه داد: ان شاءالله در اسرع وقت با رعایت موارد مطروحه در بخشنامه، شاهد اجرایی کردن دستور العمل عفو بوده و آئین آزادی زندانیان در استان برگزار شود.

پوریانی خاطر نشان کرد: بر اساس نوع و اهمیت اتهام و محکومیت و با ارجاع موضوع به کمیسیون استانی عفو، تصمیمات مقتضی در خصوص مددجویان حاضر در زندانهای مازندران اتخاذ خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین اهتمام جدی و موثر در راستای آزادی مشمولین عفو را خواستار شد و گفت: آزادی زندانیان در راستای کاهش جمعیت کیفری استان، کمک به انسجام خانواده و سلامت جامعه بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد.

گفتنی است این جلسه با شرکت رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و سایر مسئولین مرتبط با اجرایی شدن عفو زندانیان و حضور ویدئو کنفرانسی روسا و دادستانهای سراسر استان برگزار شد.

