حمیدرضا رضایی در تشریح آخرین وضعیت آماده‌سازی استادیوم انقلاب کرج اظهار داشت: پس از اعلام نواقص این ورزشگاه از سوی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، تقویت نور به عنوان مهم‌ترین پروژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از انصراف دو شرکت از اجرای پروژه، پیمانکار فعلی با عقد قرارداد متعهد شد با نصب ۱۵۰ روشنایی ۶۰۰ وات، میزان نور ورزشگاه را به بالای ۱۳۰۰ لوکس برساند.

رضایی با اشاره به مشکلات فنی گفت: در جریان اجرای پروژه مشخص شد یکی از دکل‌های نوری پیش‌تر دچار آتش‌سوزی شده بود که عملیات بازسازی آن انجام شد. به طور موقت نیز با نصب ترکیبی از پروژکتورهای ۶۰۰ و ۲۰۰ وات، نور ورزشگاه به ۵۵۰ لوکس ارتقا یافت و این موضوع با تأیید نماینده سازمان لیگ زمینه‌ساز برگزاری نخستین بازی لیگ برتر بانوان در این ورزشگاه شد.

وی ادامه داد: پیمانکار پروژه با کارخانه تولیدکننده پروژکتورها قرارداد بسته و این کارخانه متعهد شده به صورت هفتگی ۵۰ دستگاه را تحویل دهد. طبق برنامه زمان‌بندی، تا هفته تربیت‌بدنی ۱۵۰ پروژکتور نصب خواهد شد و نور ورزشگاه به سطح استاندارد بیش از ۱۳۰۰ لوکس می‌رسد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان البرز در پایان تصریح کرد: این اداره‌کل با وجود محدودیت‌های اعتباری، تمام توان خود را برای استانداردسازی ورزشگاه انقلاب کرج که سال‌ها به تعویق افتاده بود به کار گرفته است. انتظار داریم باشگاه‌های ذی‌نفع نیز به جای حاشیه‌سازی، مسیر تعامل و هم‌افزایی را دنبال کنند تا این پروژه هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

