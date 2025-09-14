خبرگزاری کار ایران
پرداخت ۱۰۰ درصد بهای گوجه فرنگی خریداری شده از کشاورزان گلستانی

کد خبر : 1685671
مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: بیش از سه هزار و ۹۱۸ تن گوجه فرنگی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان به صورت توافقی از کشاورزان استان خریداری و پرداخت کامل بهای آن انجام شده است.

به گزارش ایلنای گلستان محمدرضا جامی اظهار کرد: در راستای حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار گوجه فرنگی، بالغ بر سه هزار و ۹۱۸ تن از محصول گوجه فرنگی تولیدی کشاورزان گلستانی به صورت توافقی خریداری شد. 

وی افزود: مجموع مبلغ پرداختی بابت خرید این محصول معادل ۲۵ میلیارد تومان بوده و پرداخت ۱۰۰ درصد بهای گوجه فرنگی به کشاورزان انجام شده است. 

جامی تاکید کرد: این اقدام با هدف حمایت از تولیدکنندگان استان و همچنین تنظیم بازار این محصول صورت گرفت.

