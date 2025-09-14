خانه



استان‌ها



گلستان ۲۳ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۴:۰۷

پرداخت ۱۰۰ درصد بهای گوجه فرنگی خریداری شده از کشاورزان گلستانی

مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: بیش از سه هزار و ۹۱۸ تن گوجه فرنگی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان به صورت توافقی از کشاورزان استان خریداری و پرداخت کامل بهای آن انجام شده است.