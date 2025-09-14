به گزارش ایلنا از همدان، محمدرضا غفاریان گفت: به منظور کنترل و پایش وضعیت ترافیکی جاده‌های استان همدان، در حال حاضر ۲۳۴ سامانه هوشمند جاده‌ای شامل سامانه‌های ثبت تخلف سرعت، نظارت جاده‌ای، ترددشمار و توزین در حال حرکت به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند و ترددهای جاده‌ای را ثبت می‌کنند.

وی افزود: طی پنج ماهه نخست سال جاری، تعداد ۲۲ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۶۴۹ تردد در محورهای استان همدان توسط این سامانه‌ها ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد افزایش داشته است.

غفاریان همچنین تصریح کرد: در مدت مذکور، ۹ هزار و ۷۵۲ تماس با سامانه گویای ۱۴۱ برقرار شده که عمده این تماس‌ها مربوط به سوالات و دریافت اطلاعات درباره وضعیت راه‌ها بوده است که به همین منظور ۲۶۰ خط مستقیم بصورت همزمان پاسخگو هستند.

وی تأکید کرد: بهره‌برداری از این سامانه‌های هوشمند جدید نقش مهمی در ارتقای ایمنی و روان‌سازی ترافیک جاده‌های استان همدان دارد و بر ادامه توسعه و به‌روزرسانی این سیستم‌ها تاکید کرد.

