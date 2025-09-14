خبرگزاری کار ایران
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری خبر داد:

برداشت بیش از ۱۱۱ هزار تن شالی از مزارع شهرستان ساری

برداشت بیش از ۱۱۱ هزار تن شالی از مزارع شهرستان ساری
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از برداشت ۱۱۱ هزار و ۶۸۰ تن شالی از ۲۲ هزار و ۱۸۰ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل علوی از برداشت ۱۱۱ هزار و ۶۸۰ تن شالی از ۲۲ هزار و ۱۸۰ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اعلام این خبر گفت: از این میزان سطح زیر کشت، ۱۹ هزار و ۸۲۰ هکتار به ارقام محلی و ۲ هزار و ۳۶۰ هکتار به ارقام پر محصول اختصاص داشته است.

وی افزود: متوسط عملکرد برداشت شالی در این شهرستان ۵۰۳۵ کیلوگرم در هکتار بوده است.

این مسئول همچنین از کشت مجدد ۱۵۴۰ هکتار و کشت رتون در ۲۳۸۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان ساری توسط کشاورزان خبر داد.

علوی بابیان اینکه شهرستان ساری دارای ۲۵ هزار و ۳۲۲ هکتار شالیزار است، تصریح کرد: این شهرستان با این میزان سطح زیر کشت، رتبه سوم استان را در تولید شالی به خود اختصاص داده است.

