برداشت بیش از ۱۱۱ هزار تن شالی از مزارع شهرستان ساری

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل علوی از برداشت ۱۱۱ هزار و ۶۸۰ تن شالی از ۲۲ هزار و ۱۸۰ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اعلام این خبر گفت: از این میزان سطح زیر کشت، ۱۹ هزار و ۸۲۰ هکتار به ارقام محلی و ۲ هزار و ۳۶۰ هکتار به ارقام پر محصول اختصاص داشته است.

وی افزود: متوسط عملکرد برداشت شالی در این شهرستان ۵۰۳۵ کیلوگرم در هکتار بوده است.

این مسئول همچنین از کشت مجدد ۱۵۴۰ هکتار و کشت رتون در ۲۳۸۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان ساری توسط کشاورزان خبر داد.

علوی بابیان اینکه شهرستان ساری دارای ۲۵ هزار و ۳۲۲ هکتار شالیزار است، تصریح کرد: این شهرستان با این میزان سطح زیر کشت، رتبه سوم استان را در تولید شالی به خود اختصاص داده است.

