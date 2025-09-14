خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۷ شهر خوزستان در وضعیت خطرناک آلودگی هوا

۷ شهر خوزستان در وضعیت خطرناک آلودگی هوا
کد خبر : 1685587
لینک کوتاه کپی شد.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۳ شهر خوزستان در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک، یک شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و ۳ شهر دیگر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه‌ی افشار قرار دارند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، یکشنبه ۲۳ شهریور در هویزه روی عدد ۵۰۰، هندیجان ۴۶۷ و دشت آزادگان ۳۴۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قهوه‌ای و خطرناک است.

در این مدت رامهرمز با عدد ۲۱۰ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و شهر‌های هفتکل با عدد ۱۶۷، بهبهان ۱۶۳ و دزفول ۱۵۸ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفتند.

براساس داده‌های این سامانه، ماهشهر ۱۴۷، شوش ۱۴۶، اهواز ۱۴۴، باغملک ۱۳۷، آغاجاری ۱۳۲، ملاثانی ۱۲۸، اندیمشک ۱۲۲ و آبادان ۱۰۸ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، یکشنبه ۲۳ شهریور در هویزه روی عدد ۵۰۰، هندیجان ۴۶۷ و دشت آزادگان ۳۴۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قهوه‌ای و خطرناک است.

در این مدت رامهرمز با عدد ۲۱۰ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و شهر‌های هفتکل با عدد ۱۶۷، بهبهان ۱۶۳ و دزفول ۱۵۸ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفتند.

براساس داده‌های این سامانه، ماهشهر ۱۴۷، شوش ۱۴۶، اهواز ۱۴۴، باغملک ۱۳۷، آغاجاری ۱۳۲، ملاثانی ۱۲۸، اندیمشک ۱۲۲ و آبادان ۱۰۸ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس هستند.

گفتنی است؛ اندیکا، ایذه، خرمشهر، دهدز، شادگان، گتوند و لالی شهر‌های با وضعیت قابل قبول استان خوزستان می‌باشند.

براساس داده‌های این سامانه، آبادان، خرمشهر، اندیکا، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوش، گتوند، لالی و ملاثانی در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند و دهدز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

خرمشهر، اندیکا، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوش، گتوند، لالی و ملاثانی در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند و دهدز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی