۷ شهر خوزستان در وضعیت خطرناک آلودگی هوا
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۳ شهر خوزستان در وضعیت قهوهای و خطرناک، یک شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و ۳ شهر دیگر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همهی افشار قرار دارند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، یکشنبه ۲۳ شهریور در هویزه روی عدد ۵۰۰، هندیجان ۴۶۷ و دشت آزادگان ۳۴۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قهوهای و خطرناک است.
در این مدت رامهرمز با عدد ۲۱۰ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و شهرهای هفتکل با عدد ۱۶۷، بهبهان ۱۶۳ و دزفول ۱۵۸ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی قرار گرفتند.
براساس دادههای این سامانه، ماهشهر ۱۴۷، شوش ۱۴۶، اهواز ۱۴۴، باغملک ۱۳۷، آغاجاری ۱۳۲، ملاثانی ۱۲۸، اندیمشک ۱۲۲ و آبادان ۱۰۸ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس
گفتنی است؛ اندیکا، ایذه، خرمشهر، دهدز، شادگان، گتوند و لالی شهرهای با وضعیت قابل قبول استان خوزستان میباشند.
براساس دادههای این سامانه، آبادان، خرمشهر، اندیکا، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوش، گتوند، لالی و ملاثانی در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند و دهدز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
