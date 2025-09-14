جوان باختگان دو جوان بر اثر برخورد دو موتورسیکلت در شادگان

به گزارش ایلنا از خوزستان، دکتر یاسین افرا، اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۱۹ و ۱۸ دقیقه شنبه‌شب به مرکز ارتباطات اورژانس اطلاع داده شد و بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل اعزام شدند.

وی افزود: این ۲ جوان به دلیل شدت بالای جراحت در زمان رسیدن نیروهای اورژانس فاقد علائم حیاتی بودند که بلافاصله اقدامات درمانی احیای قلبی–ریوی آغاز و مصدومان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.

افرا گفت: متاسفانه علیرغم تلاش‌های تیم اورژانس پیش‌بیمارستانی و کادر درمانی بیمارستان این ۲ جوان جان خود را از دست دادند.

وی در پایان با ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی و پرهیز از سرعت غیرمجاز می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز چنین حوادث تلخی داشته باشد.

انتهای پیام/