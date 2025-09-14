«درآمدی بر فلسفه تعزیه و تراژدی» به زیر چاپ رفت

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سیدابوالحسن عمرانی نویسنده این اثر با اعلام ایت خبر، گفت: اثر یاد شده؛ ضمن معرفی ویژگی‌های تعزیه ایرانی و عناصر شکل دهنده این آیین نمایشی دینی و منحصربفرد مشرق زمین، به بررسی ویژگی‌های تراژدی یونانی براساس نگاه تراژدی شناسان در ادوار مختلف می پردازد.

وی افزود: یکی از اهداف نگارش این اثر، نقد دیدگاه‌هایی مبنی برالهام گیری تعزیه و آیین شبیه خوانی ایرانی از نمایش تراژدی یونانی و نیز مقایسه تطبیقی این دو آیین نمایشی شرق و غرب می باشد که به تفصیل و از زوایای مختلف به آن پرداخته شده است.

این پژوهشگر تاریخ، هنر و رسانه یادآور شد: در راستای تبیین جایگاه تراژدی یونانی، بررسی تراژدی های عهد باستان، دوران رنسانس و مدرن و نیز تبیین مشابهت ها و مغایرتهای آنها در نگاه تراژدی پژوهان و نیز زیبایی شناسان حوزه نمایش از مباحث مهم، همچنین طرح بحث جایگاه کاتارسیس در نمایش تراژدی یونانی یکی از گسترده ترین مباحث این دفتر می باشد.

این مدرس حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: همچنانکه در کتاب «تعزیه و سووشون» نیز بدان پرداختیم، ویژگى هنرى و نمایشى تعزیه که در دیدگاه شرق شناسان غربى و نظریه پردازان حوزه تئاتر و نمایش، از آن به «ساختار دراماتیک» تعبیر مى‌شود، بدین دلیل است که ویژگیهاى کامل یک درام در تعزیه یافت مى‌شود و هنگامى که پژوهشگران آن را مورد ارزیابى قرار مى‌دهند به ناچار از آن به عنوان یک درام نام می‌برند و در پى این برمى آیند که بسترهاى زمینه سازى آن را بیابند که چه و از کجا بوده است. لذا به طرح تئوریهاى گوناگون پیرامون پیدایش «درام تعزیه» می پردازند. اما این بدان معنا نیست که تعزیه برای ظهور خود، به سنت درام نویسی غرب نیاز داشته و از تراژدی یونانی الهام گرفته باشد.

وی یادآور شد: گزارش فعالیتهای مرکز مطالعات تعزیه پژوهی جنوب ایران به عنوان یک تشکل مردم نهاد و معرفی تولیدات فرهنگی، پژوهشی و رسانه ای آن در سالهای اخیر، به زودی به استحضار مخاطبان ارجمند خواهد رسید.

