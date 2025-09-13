خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راه استان خبر داد؛

فوت 132 نفر در تصادفات جاده‌ای 5 ماهه سال جاری در قزوین

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: در پنج‌ ماه نخست امسال 132 نفر در تصادفات جاده‌ای استان قزوین جان خود را از دست داده‌اند که 52 نفر از آن‌ها سرنشین بوده‌اند و نشان‌دهنده استفاده نکردن از کمربند ایمنی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی عصر امروز در جلسه شورای راهبری تصادفات  استان قزوین گفت: یکی از معضلات اصلی آزادراه‌ها وجود دست‌فروشان در حاشیه جاده‌ها است، به طوری که جان خود دست‌فروشان و افرادی که خرید می‌کنند در خطر است و حوادث جبران‌ناپذیری ایجاد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه نباید نسبت به رشد دست‌فروشان و توقف در حاشیه راه‌ها بی‌تفاوت بود، افزود: خواستار ورود جدی شورای ترافیک استان قزوین به این موضوع و ساماندهی دست کنار جاده‌ها و محورهای مواصلاتی هستیم.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با اشاره به وضعیت سامانه‌های ثبت تخلف در استان قزوین گفت: 46 سامانه ثبت سرعت در سطح جاده‌های استان نصب شده، اما با توجه به اینکه 6 هزار و 600 کیلومتر محور مواصلاتی داریم، این تعداد کم است. بنابراین افزایش تعداد این سامانه‌ها به کاهش تصادفات کمک شایانی خواهد کرد.

تقی‌خانی اضافه کرد: 33 دستگاه دوربین‌های دستی ثبت سرعت داریم و باید اعتبار لازم برای تهیه و افزایش این دوربین‌ها تأمین شود.

وی ادامه داد: در پنج‌ماهه نخست امسال 132 نفر در تصادفات جاده‌ای استان قزوین جان خود را از دست داده‌اند که 52 نفر از آنها سرنشین بوده‌اند و این نشان‌دهنده عدم استفاده از کمربند ایمنی است. همچنین عدم توجه به جلو و خستگی راننده مهمترین عامل تصادفات جاده‌ای استان به شمار می‌روند و بنابراین خواستار جابه‌جایی سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات هستیم.

رئیس پلیس راه استان قزوین بر پیگیری و تسریع در تکمیل پروژه‌های توسعه مسیرهای مواصلاتی دوطرفه تأکید کرد و گفت: از جمله این محورها می‌توان از محورهای محمدیه-آبیک، پناه‌آباد-سه‌راهی تختی، ضیاءآباد-ابهر، آوج -رزن و تاکستان- اسفرورین نام برد.

تقی‌خانی با تأکید بر ضرورت تأمین الزامات ایمنی در محورهای توسعه یافته و تعریض‌شده با نصب حفاظ ایمنی عنوان کرد: ساختن دوربرگردان و افزایش سامانه‌های هوشمند برای ایمن‌سازی محورها و راه‌های یادشده ضروری است.

وی با اشاره به موضوع مدارس حاشیه راه و سرویس مدارس ادامه داد: در این زمینه نیازمند همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش هستیم و اعتقاد داریم درباره صلاحیت رانندگان و نوع خودروهای سرویس مدارس باید نظر پلیس لحاظ شود.

