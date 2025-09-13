سرشبکه باند سارقان مسلح طلاجات منازل در فرودگاه اهواز دستگیر شد
فرمانده انتظامی آبادان از دستگیری سرشبکه باند سارقان مسلح طلاجات منازل، در فرودگاه اهواز خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ رمضان گوروئی امروز شنبه در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه طلاجات از منازل توسط اعضای یک باند چهار نفره، خوشبختانه با تلاش شبانهروزی کارآگاهان پلیس آگاهی سه نفر از اعضای باند شناسایی و دستگیر شدند، اما سرشبکه باند کماکان متواری بود.
وی افزود: با بررسیهای میدانی و اقدامات فنی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی آبادان، سرشبکه اعضای باند چهار نفره در فرودگاه اهواز و هنگامی که قصد ترک استان را داشت طی عملیات غافلگیرانه دستگیر و به آبادان منتقل شد.
این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران در بازرسی از متهم، مقداری طلاجات به سرقترفته از شکات پرونده را کشف و ۲ دستگاه خودرو دنا پلاس و ساینا را در این زمینه توقیف کردند.
سرهنگ گوروئی بیان داشت: این سارق اعتراف کرد که به همراه دوستان خود که پیشتر دستگیر شده و در زندان بهسر میبرند، در سرقت طلاجات منازل به شیوه تهدید با سلاح گرم فعالیت داشته است.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: به شهروندان این اطمینان خاطر را میدهیم که پلیس به میزانی از توانمندی و اشراف اطلاعاتی دست یافته که هیچ مجرمی توان فرار از چنگال عدالت را ندارد.
وی ضمن هشدار به سارقان و برهمزنندگان امنیت مردم افزود: مجرمان شک نداشته باشند که پس از ارتکاب اعمال مجرمانه توسط پلیس شناسایی و دستگیر خواهند شد.