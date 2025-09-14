موسیقی ایران از انحصار خارج شده و در مسیر بلوغ قرار دارد

میلاد باقری‌فرد در گفت‌وگو, با ایلنا با اشاره به چالش‌های یک دهه اخیر موسیقی کشور اظهار کرد: سال‌ها بازار موسیقی ایران تحت تأثیر محدودیت‌های پخش، نبود زیرساخت حرفه‌ای و کم‌توجهی به حق کپی‌رایت در چرخه‌ای بسته گرفتار بود گفت: در پنج سال اخیر تغییرات چشمگیری رخ داده است؛ از توسعه پلتفرم‌های استریمینگ داخلی گرفته تا استقبال مخاطبان از آثار مستقل و هنرمندان نوظهور موسیقی ایران را از انحصار خارج کرده است.

وی با بیان اینکه امروز دیگر صرفاً نام‌های بزرگ تعیین‌کننده بازار نیستند، افزود:جوانان با استعداد، دانش آکادمیک و شناخت فضای دیجیتال وارد عرصه شده‌اند. این یعنی موسیقی ایران بدون فاصله گرفتن از ریشه‌های اصیل، هویت تازه‌ای پیدا می‌کند.

فعال رشته موسیقی نقش فضای دیجیتال را در این تغییرات مهم دانست و گفت: امروز انتشار یک قطعه موسیقی تنها چند ساعت زمان می‌برد و همین امر موجب شده موفقیت بیش از هر چیز به کیفیت اثر و ارتباط آن با مخاطب وابسته باشد، صرفاً برندسازی یا بودجه تبلیغاتی دیگر نقشی در مخاطب سازی ندارد.

باقری‌فرد در ادامه با اشاره به تغییر سلیقه مخاطبان ایرانی تأکید کرد: شنونده امروز آگاه است و آثار جهانی را مقایسه می‌کند. بنابراین ما موظفیم در شعر، ملودی و تولید به استانداردهای جهانی نزدیک شویم. دیگر تنها یک ملودی ساده یا ترند فضای مجازی نمی‌تواند ضامن ماندگاری باشد.

وی در پایان گفت: موسیقی ایران نه تنها زنده است بلکه دوباره در حال جوان شدن است. اگر سرمایه‌گذاری و اعتماد به نسل تازه صورت گیرد، مارکت موسیقی کشور می‌تواند به یکی از اثرگذارترین بازارها در منطقه تبدیل شود.

