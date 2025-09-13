عضو شورای شهر کرج:
ساماندهی فوری انتهای شهرک گلستان و شهید ایرانی در دستور کار منطقه ۵ کرج قرار گرفت
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج بر ضرورت ساماندهی انتهای شهرک گلستان و شهید ایرانی تأکید کرد و خواستار رفع فوری مشکلات زیستمحیطی، بهداشتی و اجتماعی این محلات شد.
به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی به همراه رضیان، سرپرست سازمان سیما و منظر شهری، و حسینی، شهردار منطقه ۵، در راستای رسیدگی به مشکلات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، از این مناطق بازدید کردند.
در این بازدید، رحیمی بر لزوم همکاری سازمان سیما و منظر شهری و شهرداری منطقه برای حل معضلات موجود تأکید کرد.
وی با بیان نارضایتی شهروندان از وضعیت کنونی گفت: شرایط موجود در انتهای شهرک گلستان و شهید ایرانی در خور شأن شهروندان نیست. مردم به دلیل فعالیتهای ورزشی و حضور در این محدوده با مشکلاتی همچون پراکندگی خاک و آلودگیهای محیط زیستی مواجه هستند که سلامت آنها را به خطر میاندازد.
رحیمی همچنین به رها شدن فضاهای شهری در این مناطق اشاره کرد و افزود: این رهاشدگی باعث سوء استفاده برخی افراد برای ریختن نخالههای ساختمانی و زباله شده است. علاوه بر این، تجمع معتادان در این فضاها به یک معضل اجتماعی جدی تبدیل شده که آسایش و امنیت ساکنان را تحت تأثیر قرار داده است.