شمخانی سرپرست جدید فرمانداری اهواز شد

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از استانداری، در پی این انتصاب آیین تکریم و معارفه فرماندار اهواز امروز شنبه با حضور استاندار خوزستان و جمعی از معاونین و مدیران ستادی استانداری برگزار شد.

در این نشست از تلاش‌های شهاب صدیقی فرماندار سابق اهواز قدردانی و عبدالعظیم شمخانی به عنوان سرپرست فرمانداری اهواز منصوب شد.

شمخانی پیش از این سابقه خدمت به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری ‌شهرداری‌های استان را داشته است.

صدیقی به مدت هشت ماه سرپرست فرمانداری اهواز را بر عهده داشت.