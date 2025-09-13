مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد؛
تأمین 30 تا 50 همت درآمد از محل ساخت شهرک اقامتی-گردشگری قائم
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به راهاندازی شهرک قائم گفت: با راهاندازی شهرک قائم 30 تا 50 همت درآمدزایی برای اوقاف صورت میگیرد که البته 12 همت آن صرف اجرای طرح آبرسانی از سد طالقان خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام سیدمصطفی مجیدی ظهر امروز در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین گفت: در تثبیت مالکیت موقوفات جزو دو استان برتر کشور هستیم و از 1309 سند دفترچهای قدیمی موقوفات 1305 سند به تکبرگ تبدیل شده و فقط 4 سند دفترچهای باقیمانده است.
وی اضافه کرد: در کل 22 هزار و 930 رقبه منفعتی در استان قزوین داریم که 20 هزار و 644 رقبه دارای سند هستند و البته 2 هزار و 174 رقبه بدون سند باقیماندهاند که در حال طی مراحل سنددار کردن این رقبات هستیم.
مدیرکل اوقاف و خیریه استان قزوین از انجام سه وقف جدید در استان در سال جاری خبر داد و گفت: در استان قزوین 5 هزار و 30 رقبه انتفاعی داریم که 3 هزار و 850 رقبه دارای سند هستند و 1180 رقبه بدون سند باقیماندهاند.
حجتالاسلام مجیدی با بیان اینکه همچنان با دریافت 50 درصد مبلغ کارشناسی نسبت به تبدیل به حسن موقوفات اقدام میکنیم، افزود: در همین رابطه کار تبدیل به احسن موقوفات کوهین، روستای شیزند و حسینآباد انجام شده و همچنین کار کارشناسی سهدانگ شهر خاکعلی انجام شده تا با پرداخت 135 میلیارد تومان به صورت اقساطی تبدیل به احسن شود.
وی با انتقاد از برخی از مسئولان درباره رسانهای کردن خبر خروج از وقفیت 4.5 دانگ از شهر الوند تصریح کرد: خروج از وقفیت الوند زمانی قطعی است که دیوان عالی رأی صادر کند و اگر یکدرصد این رأی مبنی بر عدم خروج از وقفیت باشد، مسئولانی که شهر را با بنر پر کردند، چه جوابی به مردم میدهند؟
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین همچنین از به نتیجه رسیدن طرح شهرک قائم بعد از 9 سال پیگیری خبر داد و گفت: به این ترتیب در 1260 هکتار اراضی وقفی رهاشده متعلق به موقوفه حاجیهبیگم قوامی بزرگترین شهرک اقامتی-گردشگری ایران به مساحت 500 هکتار در 17 کیلومتری شهر قزوین ساخته خواهد شد.
حجتالاسلام مجیدی افزود: 40 روز پیش راهاندازی این شهرک مسکونی-گردشگری به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید که مصوبه آن دو هفته پیش برای اجرا به استان قزوین ابلاغ شده است. همچنین از 4 ماه دیگر عملیات احداث این شهرک آغاز میشود.
وی ادامه داد: همچنین با راهاندازی این شهرک بزرگترین مشکل استان قزوین در 30 سال اخیر یعنی آبرسانی از سد طالقان رفع خواهد شد، چرا که قرار شده سهم دولت از این شهرک به جای وزارت راه و شهرسازی به وزارت نیرو برسد و این اعتبار صرف اجرای طرح انتقال آب از طالقان به 16 شهر و 194 روستا شود که 65 درصد جمعیت استان را بهرهمند میکند.
مدیرکل اوقاف و خیریه استان قزوین درباره جزئیات این شهرک اقامتی-گردشگری گفت: 220 هکتار از این شهرک مسکونی خواهد شد و همچنین 20 درصد اراضی آن کاربری گردشگری خواهد داشت. در ضمن برای تأمین آب شرب این شهرک 800 هزار متر مکعب در سال حقابه از سد طالقان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در ضمن قرار است از محل درآمدهای این شهرک چند کارخانه نیز راهاندازی شود که کارخانه آسفالت و کارخانه شن و ماسه از آن جمله هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین همچنبن از سرمایهگذاری 500 میلیارد تومانی اوقاف قزوین برای ساخت نخستین شرکت هایتک نرسری و هچری تولید ماهی گرمسیری خبر داد و گفت: با این سرمایهگذاری که یکسال آینده به مرحله تولید خواهد انجامید، سالانه 10 هزار تن ماهی گرمسیری در خلیج فارس با سرمایهگذاری اوقاف قزوین تولید خواهد شد.
حجتالاسلام مجیدی افزود: همچنین سرمایهگذاری برای تولید 500 مگاوات برق خورشیدی و بادی با سرمایهگذاری 250 میلیون دلاری را آغاز کردهایم که حدود نیمی از نیاز روزانه برق استان را تأمین خواهد کرد.
وی ادامه داد: در حوزه خدمات درمانی موقوفات هم ظرف یکسال اخیر 18 هزار بیمار دیالیزی از خدمات مرکز دیالیز اوقاف در شهر الوند استفاده کردند و درمانگاه موقوفه بیدستان هم 11 ماه است که خدمات در حوزههایی از قبیل دندانپزشکی، سونوگرافی و رادیولوژی به مردم ارائه میدهد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین همچنین از راهاندازی صندوق قرضالحسنه وقف ماندگار خبر داد و گفت: قزوین دومین استانی است که دارای شعبه صندوق قرضالحسنه وقف ماندگار شده است که کار این صندوق اعطای تسهیلات اشتغال به بانوان است.
حجتالاسلام مجیدی اضافه کرد: برای راهاندازی کارگاههای 5 تا 10 نفره تا سقف یک میلیارد تومان وام قرضالحسنه به تعاونیهای تولیدی بانوان پرداخت میکنیم و فضای کارگاه را هم ما در اختیار متقاضیان قرار میدهیم که خبرنگاران هم میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.