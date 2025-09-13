قیمت طلا، سکه و ارز در بازار شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۹۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان و هر دلار ۹۸ هزار و ۷۰۰ تومان و هر یورو ۱۱۵ هزار و ۸۳۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

