قیمت طلا، سکه و ارز در بازار شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۹۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان و هر دلار ۹۸ هزار و ۷۰۰ تومان و هر یورو ۱۱۵ هزار و ۸۳۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.